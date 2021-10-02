地理科名師：李威立

國立臺灣大學地理環境資源學系

國立臺灣大學地理環境資源研究所

國立臺北教育大學社區與區域發展研究所

知名海峽兩岸補教老師

知名參考書作者

近15 年補教協會學測指考記者會解題老師

地理科名師 李威立老師。

地理科必勝10大複習方向。

為了讓學生容易理解，威立老師透過Q&A方式公開10 大複習方向與命題。

Q1 面對新型學測，考生應利用什麼模式複習？

重點：跨章節、跨冊、跨科整合複習是必學模式。跨章節、跨冊、跨科其核心就是「整合性」，將有關聯的部分進行串聯。由於新型學測的命題改變，突破章節、冊與科目的壁壘，以共同並共通的「觀念」來命題。舉例來說，當讀到氣候的章節時，就要將洋流、土壤、產業等相關的資訊進行整合複習，尋出各章節中的連結性，甚至是跨越世界地理、中國地理的區域侷限。

Q2 針對素養類題型，地理的複習方向？

重點：「邏輯觀念」為時事題核心，從模擬考奠基礎，以新型命題活化素養。可整理當年地理相關時事題目，如常出現的國家或台灣的重要邦交國。其素養題核心在於「邏輯觀念」。建議考生，從歷屆考題中推估重點整合觀念，奠定地理基礎，再練習109、110試辦考試或模擬考等新型命題，達到邏輯的調整與活化，以利攻略新型學測。

Q3 地理混合題型的複習與提前布署?

重點：訓練手寫及作圖能力，闡述思考過程為非選題作題技巧。「新型態題組題」對單選題而言，四選項中常摻雜兩個可刪除選項，刪除選項後更利於作答；非選題由於考生較少接觸，心態上應轉換既有選擇題作答方式，將思考過程以文字敘述。非選題是考生最需要練習的部分，尤其作答的深度、廣度都要練習，其中部分作圖題可能同時摻入數學及統計能力。

大考中心109試辦考試。

Q4 複習地理的必勝技能與能力?

重點：「空間能力」、「生態」、「區域」三大能力。閱讀地理要熟悉地圖，當考生閱讀特定國家時，可進一步閱讀鄰近國家的社會與文化進行串聯，利用探索的角度尋求「空間能力」，同時也有利於作圖的答題。

「生態」中呈現多種因果關係，凡事都能探討原因，訓練這樣的能力有助於非選題答題，同時也是許多考生所欠缺的。「區域」包括空間跟生態等，為等級最高的難度，其中新型態題組題就需要大範圍的區域整理。

Q5 綜合歷屆試題，預測的新型學測10大單元命題機率？

重點：自然地理佔比大、人文地理、技術地理。

自然地理佔比大、人文地理、技術地理。

地理考科三大部分。

Q6 10大單元中的核心重點為何？

整合民國83年至110年歷屆試題，其產業單元占比大，新型學測也可能將整併產業中的四大類改以觀念與區位命題。除了自然地理中的氣候、氣溫、降水，近期受到關注的就是地理中的資料與資訊分析，如GIS 為目前具有前景的系統，新冠疫情建置的口罩地圖跟接種抽籤機制，甚至快篩站設立都與資料與資訊分析相關。

Q7 複習地理是否有量身訂做的建議與時間規劃方向？

重點： 根據準備時間制定閱讀規劃。時間充裕的情形下，可先閱讀課本累積基本概念，再利用歷屆試題從關鍵字中抓取靈感，結合課本內容基礎達到整合概念效果，最後以試辦考試或模擬考等提升素養題型及非選答題能力。若時間緊縮，則省略課本閱讀從歷屆試題中找尋範圍，再進行新型命題訓練。

Q8 若複習效率不佳及模擬考成績不理想要如何改善？

重點：調整方向、加強整合力。從模擬考中，檢討考卷並將錯誤題型進行統計，診斷出欠缺的區塊「調整」閱讀方式。從模擬考找關鍵字可以「加強整合力」，達到辨別選項的邏輯思考，並利用關鍵字推斷答案。應對學測不僅僅是閱讀完即可，而是將課程進行概念推理。

Q9 準備新型學測的漫漫長路上，要具備什麼心態來面對地理？

重點：熟悉題型、整合題型、邏輯推理、空間感。大考前需要非常熟悉出題類型，了解考試出題方式，再進一步了解整合題型的出題方法，可善用歷屆考題。加強因果關係中的連結與邏輯推理，且閱讀地理時隨手拿地圖，讓自己「心中有地圖」以提升空間感。

Q10 給考生的一句話！

「地理」其實是一科很輕鬆的科目，可以帶領大家探索世界各地不同的議題。