2021年10月6日 紫成希實業股份有限公司在台北內湖開幕成立，集結各業界專家為台灣少有的全方位行銷團隊。紫成希實業股份有限公司秉持誠信、不斷自我超越提供最佳最完整的服務。

紫成希實業股份有限公司提供三合一 （通路代銷、活動、品牌行銷）的專案模式，由各專職領域的專家帶領團隊，以顧問式的整合行銷作為主要服務項目的新創公司。擁有線上與線下通路資源，提供零售通路的專業諮詢；多年的形象管理經驗，成功打造許多品牌並執行多項企劃。

全球經濟自去年起開始受到COVID-19的影響，而今年台灣疫情持續升溫，許多行業影響甚巨，受惠於成熟的數位服務、穩定的物流硬體零售業逆勢成長。並隨著疫苗普遍施打，專家預估1到2年後更是新一波零售蓬勃發展時期。

圖片左起：董事陳麗琴、總經理巫奉聖、總經理鍾豐仁。(紫成希實業股份有限公司提供）

疫情衝擊後逆勢創造了新的機會，許多零售業者早已提前卡位準備創造下一波營收，當日委託業績達標突破百萬。董事長巫奉聖先生說：台灣零售業已經呈現飽和而且競爭激烈，假如單靠行銷與活動，而缺乏專業和積極的開發通路，很難面對不景氣的轉變跟打擊。只有堅持誠信的態度與業者創造共同利益，才是面對大環境不景氣的經營能力。