物理科名師：邱博文

國立台灣大學電機工程學系畢業

國立臺灣師範大學 教育研究所肄業

補習界經歷26 年

目前任職於得勝者文教機構與邱博文補習班

物理科名師：邱博文。

在108課綱的架構下，只有自然組學生需要考自然科，一般預期自然科試題難度會較過去提升，不過擁有26年經驗的物理補教名師邱博文表示，對於自然組學生來說，以理解為主的物理科，相較於較需要記憶的化學、生物與地球科學反而是較容易拿分的科目，並整理出考生在考前需注意的重點。

一、面對新課綱的調整

108課綱雖然做了一些調整，但是大部分的內容跟舊教材相同，僅宇宙學的部分移到地球科學，但仍屬於自然科，對學測並沒有影響，唯一加入的是科學態度與方法（探究與實作），強調新課綱素養導向的設計。

二、認識新課綱特色

加入「邏輯推理」與「探究與實作」兩部分（包含實驗設計、控制變因、應變變因、操作變因）多數學生這部分觀念比較弱，需要多做題目。另外新課綱強調素養導向試題設計，未來考試題目的字數會持續增加，閱讀理解能力必須加強，快速找出重點。

三、掌握考試重點

高一的基礎物理可看做高二、高三課程的濃縮簡化版，但學測考題可能會包含更深的高二、高三選修物理的內容，因此對於行有餘力的考生而言，選修物理部分仍需準備，讀課本或講義時，要配合考古題練習。

三大重點：(1)運動力學與能量(2)波動與光學(3)電磁學。

三大小重點：(4)科學史與科學方法(5)量子力學(6)物質的組成與強力弱力。

四、隨時注意考題相關時事

1. 新冠肺炎實驗方法，可能會考實驗方法。

2. 台積電的話題，可能會考有關於導體、半導體、絕緣體的常識，或是奈米尺度下的量子現象。

3. Tesla電動車，牽涉到電池、電動機；科學家特斯拉設計的交流電系統；光電效應與量子現象都可能考實驗題。

五、一般學生易混淆的觀念

(1) 力不是用來維持物體的運動狀態，力是用來改變物體的運動狀態。物體會持續運動是慣性，力與速度無關。

(2)繞射是波動的核心觀念，一定要會。

(3) 光電效應、物質波、波粒二象性是常考重點。

(4) 牽涉到核子之間是強力，牽涉到輕子的才是弱力。

六、面對考招新制準備方式

因應新制學測範圍加廣，升高三的暑假可先複習高二物理，開學後把高三進度快速瀏覽，配合學校進度複習。針對不同程度的考生，老師表示由於學測考題按題目難易編排，前半部的基礎題所有考生都必須把握，中後半部較難的考題，則需善用刪去法，選出較合理的選項。

七、考前衝刺

建議同學以近十年的考古題以及111學測預試試卷做為練習題，多做題目找出盲點，並練習答題技巧，考前再仔細看一次高一基礎物理課本，避免複習時有所遺漏。

八、作答建議

素養導向考題因有大量的文字，考生必須抓出其中重點。答題最重要的原則是，對選「最對」、錯選「最錯」；問原因則選「主因」。例如：太空人穿太空衣是為了防止熱的輻射？錯，主要是避免失壓與供應氧氣。雖然太空衣也有保暖效果，但並非「主要」作用，不可執著於此。

九、應考心態

1.準備考試時保持作息正常，睡眠穩定，配合科目的考試時間作息與看書，補充保健食品，考試當天發揮最佳狀態。

2.作答時難題先跳過，先做最有把握的題目。細心注意：單位、陷阱、誘答項。