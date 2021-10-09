化學科名師：邱祺

國立中央大學化學研究所畢業

中研院研究無機材料兩年

知名高中升大學補習班老師

各大媒體學測指考考前考後、生活化學議題專訪人物

化學科名師：邱祺。

新課綱特色注重學生素養，在自然科中，化學屬於基礎科學，考生日常練習的重點，在於突破單一背誦框架，將各單元串聯、延伸再整合。大學博覽會執委會特邀請化學老師邱祺以多年教學經驗，盤點出十大必勝決戰能力與四類考題趨勢。

能力一：單選題應對

重點：找出關鍵字。現今的考題有長文的趨勢，閱讀及理解能力是重點，精準找出題目中的關鍵字，才能在描述型的題目中，不被帶離主題，迅速掌握題目核心。只要方向對了、計算也沒有問題，就能漂亮得分。

能力二：多選題關鍵

重點：看到Ａ想到Ｂ，日常就把相關的單元抓在一起整理。多選題往往來自不同章節，串聯的邏輯很重要。特別是「原子結構」與「元素週期表」兩單元，許多學生都常輕忽，但實際上卻是考題中最易串聯的主軸。

此外，有圖表的題目要注意橫、縱座標軸的單位和意義，濃度轉換、速率常數的單位也要留心。善用刪除法答題，將損失減到最小。

能力三：解析「情境化」的隱藏主題

重點：實驗題型，對化學反應要熟練。情境化題型是假設一種狀態，重點是辨認這是什麼樣的實驗。假設今天想做出一個清潔劑，手邊只有ABC三種東西，那麼要怎麼做？考的是對化學反應的熟悉度，才能進一步計算或是辨認。

能力四：整合運用能力

重點：注意各章重點與須統整的概念，用自己的理解做筆記。現在的命題趨勢不再重視純背誦記憶，一定要學著理解貫通與整合後，用自己的思維邏輯串聯，做成筆記。同時可以多利用考古題練習，幫助檢視自己的統整與該理解的定義是否完整到位，同時也能理出該章節的考試方向。

化學科筆記，鍾姵緹同學提供。

能力五：跨領域跨學科延伸

重點：關心生活環境變化，掌握時事

幾年前因為電機是熱門趨勢，常見化學科考題與物理搭配；近年則是因生化、醫學、人工智慧成為顯學，化學搭配生物的題型增加。難度在於，考生都學過單一知識，但是考題綜合運用時，往往挑戰學生的即席串聯能力。這類考延伸能力的熱門單元包括物質與分離、氧化還原、熱含量、能源與科技永

續發展等。

能力六：圖表整合能力

重點：不只看數字，要推測圖表的背後意義

以109年的試辦題目來說，有一題取材是2019年國際文獻的圖表。這也是蠻新的題型，考生要注意的是，看圖不是只看數字，要理解圖表背後的意義。必須要推測是什麼原因導致這個現象，或是這現象可能會有哪些狀況，從圖表中推敲更多的資料，考的是邏輯推理能力。

圖表整合能力參考題目。

能力七：非選題表達

重點：完整寫出解題過程、練習精準作圖

這是許多考生的弱點。非選題要的不只是答案，更是考思維過程，必須要把整個解題從頭到尾每個步驟條列清楚。像是用什麼定律、有什麼樣的變化、計算的程序…… 都要寫出來。不完整的解題過程，即使答案正確，也得不到完整的分數。

作圖題時，不少考生會忽略單位寫法、尺規，這些細節也都會被扣分。

能力八：生活化學

重點：將生活日常變化 簡單畫成圖

許多學生一看到生活題型，腦中一片空白。最好的練習方式，就是平常要對生活大小事抱以好奇，把這些變化畫成簡單的圖，透過圖把日常現象和定律作連結。圖像化思維也有助於在回答非選題時，釐清思維過程，避免漏寫了應寫出的流程而失分。

生活化學題型舉例。

能力九：因果關係

重點：熟知各項定律的來由

因果關係考的是化學定律。假設你敘述波以耳定律，要熟知當時波以耳是做了什麼實驗、這樣的實驗有沒有辦法用別種方式呈現等等。練習去思考，為何我們要學這個公式？所帶來的生活應用有哪些，有助於答題時融會貫通。

能力十：推理邏輯

重點：熟悉計算題型

推理邏輯就是在考計算題。注重評量學生對基本科學知識、原理的掌握程度。素養導向對化學的影響，在於觀念釐清，需多注意跨章節、混合基礎化學的題型，同時計算過程也須細心，以免意外失分。