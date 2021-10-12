111新制學測，國文命題趨勢看過來

111新制學測國文科命題趨勢

111新制學測，英文考試方向Q&A

Q1. 110學測與111學測最大的差別為何？

最明顯的差異為題型的增減。111學測字彙題從十五題減為十題，克漏字與閱讀測驗也各刪減一篇。新增一篇以往只在指考出現的篇章結構，占分8%，雖然難度及作答時間與一般閱測相差不大，但新制學測又增加了一篇混合題型，占10%，由於其問題形式多元，可能是選擇、填空、簡答，因而難度加高且作答會更耗時。

Q2. 111新制學測英文科的改變是什麼？

最大差別並非「測試內容」，而是「作答方式」。「靈活」的作答方式需要更多思考時間與作答技巧。歷年來英文科考試重點變化較少，「測驗內容」中所著重的單字、片語、結構、句型、文法並沒有太多的變化，單字仍以第四級比重最高（見附表1）。但20年來大考克漏字中，文法題下降的比例最顯著（見附表2）。可見升大學英文早已不著重文法測驗，而是考結構文意的前後對照、銜接與連結變化。

若干高中段考長久以來習慣將版本課文與選讀雜誌內文挖空改為克漏字，這種把「已知教材」挖洞回填的測驗方式已不符合學測趨勢，並不利於培養學生面對學測以「陌生文章」做為考試內容的能力。

Q3. 如何準備堪稱一試定終生的英文科？

第一，要拿到更高分就要比別人更了解單字的各種「詞性」與「文意」。比如大考中心考過的humble當動詞(107指考)，但多數學生只牢記humble是形容詞，因此，想要拿高分脫穎而出，理解單字各種搭配用法為當務之急。

第二，大量閱讀文章。學測試題中，除了十題字彙，其他都是短文(兩篇克漏字、一篇文意選填、一篇篇章結構、三篇閱讀測驗、一篇混合題，共八篇文章)，且要寫好占20分的英文作文，更需要仰賴大量閱讀所累積的英文運用能力，所以加強閱讀是不二法則。近年科普文章的出現率較高，最隨手可得的方法即為多閱讀學校選讀的雜誌文章，以熟悉科普文章中「字詞」的運用模式，同時也要適度搭配英文時事新聞，掌握各種最夯主題的英文相關用法。

英文科歷屆單字Level表。

三大面向預測111 年數學科趨勢及難易度

一、考題分布均勻：整理近六年學測試題在高中數學各章節的命題分布，可以明確的知道大考中心數學科命題分布，幾乎各章節都會出題，可以簡單地想成大章節兩題、小章節一題的分布。

二、數A、數B考題難易度：108、109年連續二年考題整體偏易，以致於中高分族群同級分人數過多也影響了後續申請入學過程中篩選及錄取，最後出現歷史上的110年最難數學考題，所以預判111年數學科考題難度，數學A應該會趨於合理，但試題調整得更富有鑑別度，而數學B則預估會較簡單。

三、新型考題：108新課綱所強調的「素養試題」、「跨領域學習」必會在考題出現，平常在校演練課本及習作即可，不用太過擔心。核心觀念還是在數學原理，搭配混合題型的命題方式，表示更重視解題作答過程中的邏輯思維。

四、數學考前攻略

數學科考前攻略。

五、數學考前最後衝刺準備方向

一、考生應事前做好心理建設，大考每年必有原創型考題(生活化敘述＋數學內容)，不要緊張仔細閱讀理解後解題即可。

二、考前二週將近期的複習內容重點再回顧一次，並再次做好錯題訂正，穩定實力再減少失誤就是考試高分的關鍵。

依照林岳老師的複習規劃來認真執行，同學們可以踏實地完成數學科複習，必可考出理想成績！

111學測社會科命題&複習

111新型學測社會科趨勢分析。

111學測自然科題型與命題趨勢分析

學測自然科考科，由物、化、生及地科所組成。每一科都很重要，因此本刊特邀請『物理科/地科的鎮麟自然中心』、『建宏化學』、『聖鈞生物』等三位業界名師，針對新型學測題型與命題趨勢作分析，助考生一臂之力。