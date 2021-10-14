名列台灣頂大之一的台灣大學、清華大學、陽明交通大學及政治大學等名校，如何選才與育才一直是許多勇於挑戰高目標的學子、家長與老師共同關心的議題。無論高中時代，是否已知道要成為怎樣的自己？要進入什麼樣的學校？又或是選擇何種科系？跨過這條換日線時之前，都該先明白全球對於人才需求的趨勢。天才IT大臣唐鳳認為，「如果詢問年輕人，未來要選擇怎麼樣的一種職業，他未必回答得出來，但是詢問他在意的價值是什麼？我覺得現在很多年輕人是回答得出來。」或許這就是台灣特有的自由、人文與關懷精神所醞釀的新契機。

跨域是未來學習、職涯中的贏能力

鑑於大學教育並非人生學習的最後一哩路，且跨域能力已是未來學習、職涯中不可或缺的能力。因此各大學為了創造學生最大學習的可能性與自由度，以利於其畢業後不論升學或就業，擁有超前世界的競爭力，不約而同在課程修習部分超前部署，紛紛致力推動跨領域學習。對於斜槓與跨域，唐鳳政委在接受本刊訪問時曾提到，「現在的年輕人，可以去想很多乍看之下離經叛道的東西，但即使他所想的只有萬分之一的人才會這樣想，在台灣或世界也可以很快找到一些不同領域又志同道合的人，然後一起開始嘗試這種新的東西，因此開始新的跨界、跨域的刺激」。

清華近四分之一畢業生擁有雙專長，居全國之冠

以清華大學為例，賀陳弘校長公開表示，目前「清華有將近四分之一的清華畢業生擁有雙專長，為全國之冠。進入清華的學生可依照自己的興趣和專長，進行跨領域學習，例如「中文跨法律」、 「電機跨音樂」、「生物科技跨創新創業」等各種排列組合。除了校訂必修學分(至多 30 學分)，學生可以自己規劃近 100 個學分，自己選擇指導老師，量身打造自己的畢業學程，且不侷限於清華校內既有的學系(班)的課程」。

就讀清華學士班的學生，基本畢業學分為 128，雙專長學士班的設計也在128 個學分內即可畢業。但是如果選擇雙主修要多加 40 個學分，且需要有一定的資格才能申請，輔系則是多加 20 個學分。姑且不論這樣的專業度是否足夠，但學校給予同學針對自己有興趣的領域加深學習機會，利用多出來的這些學分讓學子畢業時具備雙專長的學歷，以跨域能力迎接斜槓挑戰。

優勢共贏，台聯大系統四大成員跨校選課

跨系、跨領域之外，台聯大系統成員（由中央大學、陽明交通大學、清華大學及政治大學等四校倡議組成的「台灣聯合大學系統」簡稱台灣聯大)，同學已可以跨校及跨院系至清華大學修習學分，不須事先申請，即可透過校際選修方式，修讀清華學分學程相關課程，學分學程相關課程均在清華修習，唯有法律學分學程、金融科技與區塊鏈學分學程、人工智慧與應用基礎學分學程、人工智慧與應用進階學分學程等四個學程採事先申請制，如未經核准者，即使畢業時修完學程應修科目亦不發給學程證明。政大則於2021年2月加入台聯大系統，已積極規劃推動與清華大學、陽明交通大學、中央大學等校互相承認學分，學生可跨校修課或雙主修、輔系，其圖書館、電子資料庫等資源共享。隨著大學策略聯盟，打破壁壘之後每所大學都可以是學子的學習場域，不需要陷於熱門校系迷思。

生醫產業七學系與一學程 陽明交通大學大一大二不分系

陽明與交通大學合校之後，為迎接數位時代的挑戰，培育未來醫學科學研究與生醫產業的領袖人才，將大一大二不分系獨立（不分系的科系：醫學生物技術暨檢驗學系、生物醫學影像放射科學系、護理學系、物理治療暨輔助科技學系、生命科學系暨基因體科學研究所、生醫光電暨奈米科學學士學位學

程、生物醫學工程學系、藥學系，共七學系與一學程。）

不分系招生管道共有 3 類：

繁星推薦、個人申請、考試分發。簡單說就是學生在不分系修業滿四學期，在大二下學期始得分流選系，三年級開始註冊為分流學系學生。有別於其它大學，陽明交大在大一大二不分系的必修課，率先將一系列共九學分的資訊課程列入生醫科學領域學系的必修課程中，讓學生一、二年級接受紮實的資訊科學、生醫科學及基礎科學的訓練，打好基礎，以面對未來數位時代不斷推陳出新的科技發展，提升學生整合多元知識與跨領域對話的能力，進而讓學生在未來所選擇的領域中的競爭力加值。

自105學年起陽明交通大學便已有跨域學程，提供大學部學生申請，與清華大學一樣，陽明交大跨域學程的特色在於提供學生彈性的學習空間，並且不延長修業年限與大幅度增加修課學分數，學生只要修畢所屬學系及第二專長的跨域模組課程（BxA），畢業證書上會加註其跨域專長。

陽明交大跨域學程，校共同必修為28學分、將本系的系必/選修學分從100學分調降至約70學分，再加上第二專長院系所跨域學程模組課程28-32學分，畢業學分仍然維持在128學分，選擇跨域修課負擔相對降低，目前跨域學程模組課程由31個院系所開設49類。並分為雙向跨域系所（本系?外系）、單向跨域系所(本系?外系) 、相互鎖定系所(例如：資工 X 電機或資工 X 電子)、跨學院跨域學程，例如：三一學程（光電X 材料 X 電物或說故事與多媒體學程）。

陽明交通「百川學士學位學程」選才跳脫傳統，勇於打破框架

在各大學所推出的多種跨域學程中，陽明交大推動的「百川學士學位學程」畢業後與產業的連結，將會依照每位同學修習不同的核心課程，作為畢業證書上撰寫的依據，例如選擇電機工程、材料工程為核心課程者會頒授工學士，應用數學、應用化學等核心課程者會頒授理學士，也就是說畢業證書會註明核心課程，除了代表學習的專業，也方便與產業銜接。

想進入「百川學士學位學程」，其入學管道為特殊選才招生，需進行資料審查、口試、筆試。其中特殊才能僅是評選的其中一個面向，若其他課內、外表現條件相當，有特殊才能審核時就有優勢，但也需有合理可行的學習計畫配合。其中學習歷程中所呈現的特殊的興趣、毅力且具一貫性、明確而合身的學習經驗亦是審查重要的評量標準之一。目的是甄選出「跨域學習」、「批判」、「創新」、「領導統御」、「自主學習」等能力或有特殊專長之學生。入學後採不分系、跨域學習及實作，跳脫傳統學系框架的全新學習體制，鼓勵學生自主設計學習計畫。適合對於未來發展不設限，且興趣廣泛又勇於挑戰自我極限的學子嘗試。

COVID-19 疫情下，加速高教體系進入網路平台、遠距教學的時代，但實體授課仍有其人與人之情感互動的絕對價值。未來大學，不僅能在課堂學習，大學及其所聯盟的大學及教室之外的校園、社會、職場都是讓自己擁有跨域能力、擘建競爭力的搖籃。

臺灣大專院校系統與聯盟。

跨校、跨院、跨系選修實施摘要