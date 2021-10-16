肯恩大學是美國紐澤西州內最大的教育機構之一，據最新一期全美50州教育評比結果顯示，紐澤西州在PRE-K-12教育水準排行中名列第一。其中肯恩大學更是該州師資最優良的大學，許多優秀的教育工作者，均來自於肯恩大學。肯恩在亞洲市場中的布局大大的超前美國其他名校。因華人影響力日益壯大，肯恩大學邁向全球化的布局很早就開始，2012年就在浙江設立溫州肯恩大學，透過學術資源與肯恩大學校本區共用方式跨足亞洲教育經營。

融入中美文化元素與校本區共享學術資源

來自台灣的陳妍綾同學表示，肯恩大學溫州校區採用美國原版教材，小班化、全英文、探究性、合作型教學，每班人數不超過25人，所有課程與美國肯恩大學一致，專任教授與美國校本部一樣均從全球招募。將美式思維與管理模式注入在亞洲的溫州校區，如學生宿舍採用美式大學管理模式，新生由學校統一安排，第二年開始自由申請寢室和室友。24小時提供水、電與網路，學生可以彈性安排學習和生活。宿舍內則設置書院導師、寢室學生助理、宿舍管理員等共同管理體系，提供學生全方位協助。

名校的分校在世界排名表現一樣傑出

對照於目前剛從美國加州大學聖地牙哥分校(UCLA)畢業的劉有容，分享其在美國讀書的經驗。他說，因加州大學在各地皆有分校，而且各分校在世界排名中亦有傑出的表現，UCLA是名校，他用五年時間，修了二個專業，花費近30萬美元，費用極可觀。如果有相同CP值但花費更少的選擇，或許會考慮。此外，美式教育的精神在於主動，教授對專業要求很嚴格，毫不放水，學習全靠自己。他覺得美國不像大陸或台灣等地的大學教授般較有人情味，除了專業上的交流，其他在生活上鮮少有交流。學校裡台生極少而陸生很多，常有機會聚在一起討論。對於畢業去向，自己會留在美國發展，但陸生因為海歸派可能有更好的機遇，許多同學會返回大陸。

融入國際視野 斜槓在地教育資源，三大重點推動中西式教育：

1. 著重創新，充分融合中美文化元素，創新中美融合教育教學模式，打造「四個世界級」教育水準的國際化大學，積極推動高等教育綜合改革，努力成為中外高等教育領域領頭羊。各校區師生可以無償使用肯恩大學電子圖書館等資源，並於修業期間，可申請赴美國肯恩大學校本部，以學期為單位自由交換學習，或在美國企業實習。

2. 著重在地特色，設立特色學科。充分利用肯恩大學優質教學資源，匹配國際化人才之需求，設立有利於地區特色與發展的科系，例如：經濟與管理、計算機與環境科學、建築與設計、傳播與心理等特色鮮明、優勢互補的學科專業學群。秉持「為不同的學生找到不同發展方向」的理念，融合中美國際教育教學方法，培養眼光長遠、中西融通、精神博雅、具有社會責任感與多元能力的國際化人才。

3. 重視交流，全面拓展友好合作，為此肯恩溫州校區發起成立中外合作大學聯盟，並開展學生赴美交換學習與實習。邀請美國哥倫比亞大學常務副校長、美國前商務部長助理、聯合國教科文組織美國委員會委員等專家學者講學，聘請國際貨幣基金組織秘書長擔任榮譽教授，營造國際化的學術氛圍。

留學各國學費大不同 相同CP值的另類選擇

鑑於出國留學已是趨勢，但其花費甚高，對於家長與學生皆是一項沉重的經濟負擔，不同國家留學一年學費差異頗大，選擇報考時，語言及財務能力皆是評估要點。但舉凡全球知名大學為了能吸引並留住出類拔萃的學生，皆會制定一套人才培育機制與獎勵政策，幫助學生順利完成學業。只要夠優秀、條件符合，都可以申請。陸港澳有些知名大學還會特別針對台灣學生給予一定的保留名額。以肯恩溫州校區為例，就有台灣新生獎學金，根據學生的學測成績，設立一等獎大一學費全免，二等獎大一學費減免一半。

前往各國留學一年學費比較。

大學校園生活多采多姿 全英語有助未來深造

本刊訪問從台灣到肯恩大學溫州校區就學的陳妍綾同學，對於自己的大學生活感到相當滿意，她表示，在WKU教授和學生的互動跟別的大學相比來得更為頻繁。美式作風下，學生會主動到教授的研究室一起討論關於研究所，甚至生活起居上的問題。教授們都很友好，歡迎學生前來聊一聊學術問題或者是生活細節，並且會把選課權交給學生，讓學生選自己想上的課。至於未來繼續前往其他國家出國深造的銜接優點是，學生畢業時拿到的是美國的本科學士學位證書，可以抵免掉語言成績，且全英文的教學和生活環境，有助於更快適應在海外研究所就讀的新環境。

職場優勢來自競賽經驗與英語表達能力

同樣來自台灣，肯恩大學溫州校區畢業生許欣榆，認為自己在大學生涯習得的知識，讓她得以在現今職場上保有優勢。她提到，肯恩溫州最大的優勢在於融合於生活的英語能力和有充分掌握自己的的課餘時間。小班課堂，讓每人都有與教授互動的機會，有時教授也會把課堂參與納入評分考量，這樣即使害怕表達，也能促使同學從不敢開口到主動開口。另外，每週總課時數，相對其他大學來說並不算長，這樣能讓自己有更充分的課餘時間安排其他活動，如參加社團、競賽或培養興趣愛好等。自己便是在大學期間培養了英語表達能力，累積了參與校級或全國商業競賽的經驗，擁有不同的兼職和實習經歷，甚至還參與棒壘球體育賽事等等。這些對拓展人際關係、發展團隊配合、與人相處等能力都有很大的幫助。

肯恩大學以歐美開放式教學為模式，自由的學術風格之下更重視對知識本質的剖析及衍生，「為不同的學生找到不同的發展方向」之辦學理念是始終如一堅守的原則。希望學子面向世界時，都能成為具國際觀的頂尖人才。