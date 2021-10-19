AI人工智慧時代來臨，培養學生跨領域學習，發展多元專長，是提升學生未來職場競爭力，成為創新人才的重要關鍵。25歲的南華大學，迄今培育出2萬多位畢業校友且人才輩出。根據調查指出，南華大學就業率95%，雇主滿意度達89%，足見校友在職場上極具競爭力，表現也備受肯定。

ｅ化科技 翻轉學習

為強化學生數位專長與職場優勢，近年斥資打造數位學習空間「ｅ學苑」，設有PBL翻轉教室、Moocs磨課師教室、TED演練室、數位多媒體中心(虛擬攝影棚)、後製中心、數位教材錄製中心、3D創意設計中心等多元的ｅ化教學設備。突破傳統的上課模式，教師以實務問題為核心，讓學生進行小組討論，培養主動學習、批判思考和問題解決之能力，並促進學生具備數位時代的實務力與創作力，以強化未來的競爭力。

培育跨領域學習 提升競爭力

全球化時代來臨，為提升學生競爭力，不僅強化學生外語能力，更開設22個跨領域

學程，橫跨多元領域，鼓勵學生發展多元專長。除了有一般的跨領域學程，各院亦開設進階版的院特色跨領域學程，包含有人文學院的「長期照顧與安寧療護」、科技學院的「植物栽培及遠端智能服務」、社會科學院的「跨文化溝通與實踐」、通識中心的「慢城學」以及藝術學院的「寵物經濟學」等學程。鼓勵學生在學期間選修跨領域課程，在自我專業外多培養一項能力，為未來的職涯規劃做好準備，以成為業界的菁英人才。此外，南華大學更與鄰近的中正大學、嘉義大學、雲林科技大學及虎尾科技大學等四所國立大學簽署跨校選課合作，提供學生多元學習資源及管道，讓五校學生可以跨校免費選一門課，學生藉由跨校選課可以從不同的教授及學習環境中，體驗各個學校的文化與教學方式，受到不同的薰陶，達到跨領域的學習效益。

南華大學舉辦「美國西來大學海外學習團」，學生學習結業。(南華大學提供)

跨國「2+2雙學位」培養國際移動力

為培養學生具備國際觀、提升國際移動能力，特別設置海外學習獎勵制度，鼓勵學生至海外學習。除了每年於寒、暑假辦理短期海外學習團，帶領學生前往英國劍橋大學、美國西來大學、澳洲南天大學等校學習之外，各系所亦與中國大陸、日本、韓國及東南亞等地區的姊妹校，開設移地教學課程。此外，更可以申請「佛光山系統大學」的美國西來大學、澳洲南天大學及菲律賓光明大學等校進行「2+2雙學位」課程，可在大學四年取得跨國雙學位，與世界接軌。自實施以來，共有28位學生至美國西來大學進行2+2雙學位，目前已有14位學生畢業取得南華及美國西來大學雙學位，10位畢業生留美工作或就讀研究所繼續深造，其中更有5位獲得第2年以上工作簽證，留美工作或升學比率高達83%。

落實職涯輔導 強化就業力

將課程融合專業知識與實務經驗，引進產業合作能量，目前南華大學共與467家企業簽訂產學合作協定、超過938家機構簽訂實習合作，提供學生多元的職場體驗或實習機會。打造以就業為導向的職涯輔導、就業及創業等措施，透過三好品德教育及六大核心能力之養成，以四年一貫的職涯輔導機制，提升學生的競爭力與就業率，並開設就業力職能培育跨領域學分學程、證照輔導班、輔導創新創業等相關措施之外，每學期皆辦理職涯輔導系列講座及活動，讓學生有機會向各產業的菁英領袖學習，為未來的就業做好職涯規劃，強化專業力，提升就業競爭力。