香港城市大學(城大)是香港特別行政區政府資助的八所大學之一，每年為20000多名學生提供大約130項優質本科及研究學位課程。城大在QS 2022全球最佳大學排名榜全球位列第53；最新公佈全球首100家獲頒最多美國專利的大學，城大位列香港第1位； 教授論文引用率五年平均成績，城大於兩岸四地位列第二，香港位列第一。與美國康奈爾大學合作六年制獸醫學位； 乃香港唯一與美國常春藤大學合作雙聯學士學位項目的大學。

為鼓勵和吸引台灣優秀學子報考城大本科學士學位課程，城大特設下列獎學金計劃，為期四年。應屆高中畢業生於報名時，無需另外申請上述獎學金，大學在審核入學申請時，會同時評核申請人獲頒獎學金的資格。獲獎同學只須於每學年末取得的累績平均積點(CGPA)達到3.4或更佳成績，獎學金將每年自動延續生效。

1.全額獎學金：每年港幣180000元 (約新台幣648000元，包括全年學費，在校住宿及生活費用) ；

2.學費全免獎學金：每年港幣140000元 (約新台幣504000元)；

3.學費半免獎學金：每年港幣70000元 (約新台幣252000元)。

除上述獎學金外，入學後，在學期間，學業成績表現優異的學生亦可獲學院及學系頒發或由社會贊助提供之其它各種獎學金。2022學年度最高獎學金辦法及名額，針對台生的獎學金名額沒有上限，擇優錄取，最高獎學金金額可達約新台幣一年六十五萬元。詳情請參閱 www.cityu.edu.hk/international 。

2021年香港城大線上國際開放日 (International Virtual Open Day) 訂於10月30 (六) 香港/台灣時間下午一時半到六時舉行。屆時除了由城大環球事務拓展處老師介紹外，香港城大在讀的台生也將會在開放日期間與同學及家長互動，分享他們在城大的學習心得和經驗。有興趣的同學可以提前於網上報名參加，報名網址為https://bit.ly/CityU-IVOD2021。