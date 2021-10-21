劉盈秀

北一女中、國立台灣師範大學社會教育學系新聞組、雙主修教育心理輔導學系、人力資源創新管理學程畢業。

曾任東森財經新聞台主播及節目主持人。現任中天新聞台專任主播。

從知性的新聞主播轉型為創意萌發的網路新媒體YouTuber，中天新聞主播劉盈秀面對挑戰無縫接軌，越做越起勁。早在高中和大學時代，劉盈秀就已經著手為現在的轉型做好準備。她不是未卜先知，只是對任何新事物皆勇於嘗試，挑戰未知。笑容可掬如仙女般的劉盈秀，憑藉著螃蟹舞衝破百萬點閱，將傳統的新聞播報與互動型網紅「斜槓」出獨樹一幟的好成績。成功不是偶然，從小到大她習慣主動去接觸覺得有趣的事情，並且學起來做為人生的養分，也就是這種心態，讓她隨時都能準備好，接受新的變局。

利用社團與雙主修 打造斜槓能量

許多人看過劉盈秀的學經歷後，會語帶酸意，說她就是個資質聰明又是人生順利的學霸，有成就根本是天註定。對於這一點，劉盈秀說，雖然努力不一定會得到成果，但是不努力只靠運氣，不會長久。尤其人生總有起落，「把低潮變成高潮，靠的一定是實力。」讀好書需要付出的時間和心血，她真的一點也沒比人少，更不會覺得學習是件辛苦的事，因為喜歡挑戰，只要能把不會的事搞懂，對劉盈秀來說就是成就感。

在北一女讀書時加入學校樂儀隊也擔任公關長，喜歡音樂和舞蹈，不論鋼琴、琵琶、跳芭蕾舞或是前後空翻加上側翻都沒問題的劉盈秀，大學如願考上理想的新聞類組之後，她發現，系上的課程雖然能夠學到扎實的新聞學理，但在與人溝通的技巧與各種社會知識等面向，仍有不足之處。對於這樣的自覺，有些人習慣透過補習班或找老師授課來學習，把自己變成書呆子綁死在教室裡。但劉盈秀以「社團」和「雙主修」來強化自身能力，兼具興趣還讓學習更有效率。

劉盈秀說，大學時加入投資理財社團的經驗，讓她畢業後主跑財經線時駕輕就熟；她也選擇師範大學體系特有的教育心理輔導學系當雙主修，不但具備教師資格，冥冥中也為日後採訪時的人際應對技巧做好準備。學習力旺盛的她還自主加上人力資源創新管理學程，學習團隊合作及領導統御的技巧，結果畢業時的學分，遠遠超過標準門檻呢！

劉盈秀說，「我發現我還滿喜歡轉型的，可以把從小到大累積的能量大爆發。(攝影王雅芬)

面對未知 「把它學起來就不會害怕」

採訪過程中，劉盈秀始終笑臉迎人，柔軟卻清晰的談吐音量，散發十足的正能量。然而這位自律、自覺甚嚴的處女座女孩的心理素質，比她柔弱的外表強大許多。

「人們的害怕來自於對未知恐懼，我沒有時間害怕，我的精力都放在想辦法超越和克服挑戰。」劉盈秀笑著卻堅定地說，「面對我不熟悉的事情，我就去學習，弄懂它、親近它，搞懂這是怎麼回事」，眼神總是散發明亮光芒的劉盈秀，或許這便是她面對未知不但不會害怕，甚至可以把挑戰變成新的專長，「搞不好還愛上它」的法寶。

人生抉擇！三大學門當斜槓選項

網路世代瞬息萬變，現在的許多工作和職位，在劉盈秀還是學生時根本無從想像。就以中天新聞台從電視媒體變成網路平台來說，有不少人曾經擔心，從中規中矩的主播變成需要即時與網友互動的網紅型主播，她會不會難以放下身段，無法適應？

劉盈秀說，就以她在播報現場跳起螃蟹舞為例，從小愛音樂、跳舞，所以跳舞這件事根本難不倒她；曾經修習心理學的經驗，也讓她在面對鍵盤後的網友時，能以同理心互動熱絡；擔任記者期間，累積多元的異地採訪經驗，每天都要面對許多完全不同的人，讓她不管現在什麼話題都能接招。

她建議同學們，可以把藝術、心理與財經三大類目，作為修課時的斜槓選項，「藝術可以紓壓，是自我療癒的養分；心理類有助融合人際，幫助走出每個人都有的低潮；至於財經更要懂，因為金錢就是能量交換，是必須理解的社會運行規則。」此外，同學們面對挑戰和未知，勇敢接招就對了，「要感謝每個來到眼前的任務」。

劉盈秀說，「我發現我還滿喜歡轉型的，可以把從小到大累積的能量大爆發，看到不一樣的我，這不是很有趣嗎？」，「你不會知道，自己現在當下做的哪一件事，會不會就是未來讓你抓住大好機會的關鍵！」未知且多元的人生，面對挑戰迎面去做就對了。