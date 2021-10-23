探詢過不少醫生，為何會選擇走進白色巨塔，不少人會回答「家裡的長輩是醫生」或「聽媽媽的話。」現任台北市博仁綜合醫院心臟血管外科主任的蘇上豪醫師坦言，從醫的確跟媽媽的期望有關。從醫後，即便曾經忙到連續7個月沒休假、超過30小時沒闔眼，他依然一手執刀，一手執筆，把冷僻的醫學歷史轉化成暢銷書，並一舉拿下金鼎獎，博得「醫界說書人」的稱號。蘇上豪吸收知識並將所學重新組合的思緒非常獨特，但萬流歸宗，讓他成為醫師與作家斜槓身分的關鍵，就是「對萬事永保好奇」與「時間管理」。

工作中的蘇上豪醫師。(照片由蘇上豪提供)

永遠有讀不完的進度怎麼辦？試試「時間倒數＋科目切片分配法」

蘇上豪醫師說話時表情不多，但是用字非常生動，讓人聽著就彷彿就看到畫面。他說年幼時家境並不寬裕，但是注重教育的媽媽不惜標會也要讓他進入私立國中就讀。蘇上豪也爭氣，成績優異到可以直升高中，為媽媽省下高額學費，接著也不負媽媽期望考上國防醫學院。

無論在考上大學之前或是讀醫學院時，永遠都有數不清的考試和念不完的進度。蘇上豪告訴自己，「趕快把該念的書讀完，就有時間可以做自己的事，可以去運動或是參加活動，」他以此激勵自己跟上進度。從那時候開始，蘇上豪就養成「時間倒數＋科目切片分配法」的讀書方式。

「你要有時間的概念，到考試前還有多少時間、有多少科目要複習，要清楚分配好。」蘇上豪說，學習需要日積月累，每個科目在每天分配一點章節，且讀書時間不用訂得太長，大約一兩小時就結束一科。

「我現在寫書也採一樣的方法。」蘇上豪近年來完成多本近十萬字的書籍，產量驚人，這麼忙碌的外科醫師，靠的就是「每個月寫一萬字很可怕，但換成每天300字，持之以恆，一年就可以完成10萬字的著作。」

縫傷口的羊腸線是葷還是素？對萬事好奇就有新視野

蘇上豪醫師1985年進入國防醫學院醫學系就讀，繁忙課業之餘仍舊持續寫作，曾連續獲得國防醫學院「源遠文學獎」1988及1989年小說獎第一名；2010年起陸續於「散文專欄作家交流平臺」與「PanSci泛科學」發表各式散文與醫療故事，創作能量非常豐沛。

蘇上豪醫師受邀演講時，曾經遇過一位茹素的女信眾提問：「請問穴位埋線用的羊腸線是素的嗎？」因為她正接受中醫穴位埋線治療。蘇醫師當時聽了這問題雖然覺得無厘頭，卻也激發了他的好奇心，回家之後開始鑽研手術縫線的中外相關書籍，他蒐集並分門別類整理各種資料，再透過「講故事」的筆法，洋洋灑灑寫成了篇章，並與其他各種醫學冷知識一起收錄在《開膛史》一書中，這是2013年名列博客來科普類「年度百大」前茅的少見科普暢銷書。

擁有外科醫師與科普暢銷作家斜槓身分的蘇上豪。(照片由蘇上豪提供)

對任何事情都保持好奇，是蘇上豪成為外科醫師與科普暢銷作家斜槓身分的主因。他鼓勵青年學子們盡可能大量而廣泛閱讀，唯有如此，才能讓自己擁有獨立思考的能力，不會被謠言或是假科學蒙蔽。蘇醫師還悄悄透露，除了閱讀之外，他也喜歡到購物頻道學「話術」，從中找出真實與誇大之間微妙的蛛絲馬跡，這也是他的樂趣。

不確定自己的志向？先找到「可以養活自己的麵包」

蘇上豪坦言，雖然閱讀和寫作是他最喜歡的事情，但是如果他一開始就抱定成為作家，也許在生命中某個時間點，就會因為經濟壓力而放棄興趣。他以過來人的經驗分享，在學生時代即便還不知道自己最有興趣的方向，可以先選擇「可以接受又能養活自己」的那條路。

「如果現實和興趣都在同一條線上，那當然很幸運，只是大多數人沒有這麼剛好的機會。」蘇上豪說，當你在經濟上有餘裕時，斜槓的身分也會更加游刃有餘，無後顧之憂。同時保有閱讀與寫作的興趣，讓蘇上豪在忙碌的外科醫師生活裡，多了得以紓壓與轉換身分的舞台；而因書寫過程所閱讀的充沛多元知識，又讓他在醫師工作上更得心應手。或許對蘇上豪而言，斜槓只是外在的「相」，無法言喻的豐沛，才是他生命與生活中最珍貴的「得」。