危機也是轉機！當疫情襲擊全球經濟，各行各業被迫因應轉型求生，一向被視為人才前哨站的高等教育，辦學觀念也必須跟著與時俱進，大學文憑已不能完全保障就業，取而代之的是「個人品牌」的多角化經營，驅動年輕族群前仆後繼的展開斜槓人生。

1111人力銀行針對29歲以下的年輕族群進行調查發現，有高達6成6受訪者現職工作

與在校所學無關，其中包括「學用落差大、在職場需重新學習」37.2 %及「學非所用」28.6%；僅有3成4現職工作與在校所學相關。

進一步探究無法學以致用的原因包括：理論與實務差距過大(58.7%)、一技之長不足以滿足企業需求(37.9%)、學校課程不夠專精(31.8%)、畢業人才供過於(23.2%)及產業變動快，開設科系課程跟不上(19.1%)。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，有6成6的八年級生現職工作與在校所學

無關，足見學校教育已不能滿足未來職場所需，更凸顯第二專長的必要性，必須朝向高含金量的知識領域邁進，才是斜槓的真諦，而不是窮忙瞎忙！

何啟聖表示，產業具前景和個人有興趣同樣重要，建議30歲以下年輕人可多方嘗試，不要受限於畢業科系而限縮職涯發展，更不要為了符合社會期待而違背自己心意，產業瞬息萬變，將來會出現愈來愈多新興工作，會顛覆過往的職場想像，例如網紅經紀人、旅遊規畫師、驗屋師、寵物管家等等，都是從生活經驗中堆疊出「具有價值」的身份。

台大高材生殺出主持藍海 力推說話藝術

台大政治系畢業的蘇子朋，頂著人人稱羨的名校光環，對於朝九晚五的白領工作完全提不起勁，反而站在舞台上說、學、逗、唱，緊緊抓住每一位觀眾的眼神，才能讓他感受到「對！這就是我喜歡的工作」。

熱愛舞台的蘇子朋，為了訓練口條，就讀大學期間主動爭取上台口頭報告機會，還自告奮勇接下班代，更是朋友圈中的點子王，大三時因為受邀上美食節目當來賓而被經紀公司發掘簽約，開始接觸直播及主持工作，陸續接下產品發表主持、書展主持及網路節目等，還主動報名「第十一屆海峽兩岸電視主持人大賽」，拿下金獎好成績，讓他更加確信自己真的適合走這行業。

蘇子朋盼藉由自己例子，鼓舞更多斜槓青年勇敢做自己。

「台大畢業去做直播、主持不是很浪費嗎？台大高材生為何不去工作？」面對這些質疑聲浪，蘇子朋淡然說著，「主持工作只是職涯起點，未來想做的是口語表達教育平台，讓說話藝術成為一門可以長久發展的事業」，相較於身邊同學攻讀碩士學位或積極卡位職場，他堅信「勝利不在將來才擁有，而在抉擇的那個瞬間」，盼藉由自己例子，鼓舞更多斜槓青年勇敢做自己。

何啟聖提醒，兼差打工雖然可以在短期內帶來收入，但長期下來，工作價值並無法隨著時間累積而增長；相反的，斜槓青年追求的是專一熱情的「核心價值」，能力的累積在時間堆疊下，會彰顯其無可取代的地位，開發潛能與發展興趣相輔相成，已是職場正在發展中的態勢，斜槓經濟銳不可當。

念興趣？進名校？「九大職能星」量身打造職涯藍圖

父母之愛子，則為之計深遠，助攻孩子贏在人生起跑點，究竟要搶進名校？還是要攻讀熱門學系？還是順應孩子興趣適性發展？經常成為親子之間最為難的課題。何啟聖建議，其實專業的測評工具就能單純地透過「職能」和「興趣」來釐清未來職涯和求職方向，莘莘學子可以透過1111人力銀行的「九大職能星」挖掘自我潛能，這是一款剖析台灣職場最常評估的職能表現，登入成為1111會員，即可立即進行測驗，全程時間約15分鐘，就能獲得客製化的完整測評報告，包括人格特質、價值觀及專業職能等，都有詳細的說明與建議。

何啟聖指出，測評工具「九大職能星」歸納出台灣職場重視的15個向度，包括成就動機、工作控管、團隊精神、負責承擔、執行能力、溝通協調、人脈拓展、顧客關係、同理關懷、自我提升、適應能力、抗壓能力、正向樂觀、分析思考、創造能力，推出至今已協助超過120萬人量身打造個人職能並勾勒職涯藍圖，是求職者極為倚重的求職工具。