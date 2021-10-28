提起唐鳳，大家心中都會浮現「網路神童」、「天才IT大臣」、「腦控大師」等等充滿非現實感的稱號。察看唐鳳的維基百科頁面，裡面洋洋灑灑記載的，幾乎都是非一般人的生活常態及能夠比拚的成就，還有人稱她是來自未來的時空旅人或外星人。

1993年國二時的唐鳳，接觸到全球資訊網，但學校裡面教的很多事情，跟唐鳳想要學的部分有落差，不知道到哪裡去把它補上，有了全球資訊網之後，研究者都願意將其成果發表，並給予提問者回應。

唐鳳說：「我們學習的對象，不是只有學校裡面的老師」；「我覺得AI也好或者運算思維(Computational thinking) 或設計思考(Design thinking)，這些都在告訴我們，在面對一個問題的時候怎麼樣把它拆解，然後每個人分一小塊拼圖，再一起把它解決」。用唐鳳的語言拆解她的思維脈絡，不難發現原來她的視野早在國二時已醞釀與眾不同的自主學習之路。或許這是讓唐鳳之所以能成為唐鳳的關鍵原因，從一位不被體制所容的天才兒童，到網路鄉民口中大神等級的公民黑客、台灣第一位數位政務委員。並非每個人的資質都如唐鳳般高大，但她學習的視野，歡迎大家複製並且自行演化。

唐鳳很早就被學校鑑定為天才兒童，父母在教養上的衝擊也接踵而來。( 圖/ 取自文化部國家文化資料庫)

唐鳳的成長歷程，是典型天才型早熟少年在體制內衝撞的實例，老師教不了、學生霸凌她，唐鳳在9年內就換了3所幼稚園與6所小學，後來國中就輟學，只有國中學歷。不過她的輟學原因並非逃避退縮。回想這段經歷，唐鳳感謝當年的國中校長，理解她想學習世界的方式與既有學校教育不同，並且相信她有能力自學，做她與父母之間的溝通力量，放手讓她離開體制的箝制。

給學生-唐鳳的學習方式：

1.打破學科限制

專注帶著問題尋找解決方法

唐鳳輟學後，並沒有停止學習，反而更積極帶著問題，去找可以學習的對象，她不但到附近大學旁聽，還主動找到國外的學者並向他們提問。唐鳳國二輟學的年代，正是網際網路方興未艾的時期，她發現許多原本在學校裡學不到的東西，在全球資訊網裡能快速補上，許多第一線研究者都很願意發表研究，甚至還沒有刊登在期刊上的論文，就已經先放上網。「我寫email過去，他也不知道我才14

歲，就把我當成研究夥伴一樣，也願意回信與我討論。」唐鳳以自身經驗強調，只要自發的找到自己感興趣的研究方向，「你就不用一定要在哪一所好的高中、好的大學裡面才能學習，不會被限制住。」

唐鳳以學習英文為例，當年她的英文能力突飛猛進，而且會的都是很困難的單字，「是因為要玩一個叫『魔法風雲會』的遊戲，不得不背很多很艱澀的字，才能在國際上玩這個遊戲，不是為了要考英文本身而學習。」「當你帶著問題到學校，才更清楚自己要學些什麼。尋求的是知識、是解決事情的方式，不是一門門學科，然後憑空拚命去考100分，這樣只會讓原本很有興趣的事情變得很痛苦。」

2.不知道自己要做甚麼？

先看看自己在社群裡習慣扮演什麼角色

隨著108年新課綱上路，高中生提前要決定未來定向出路，許多人仍苦於不知道自己的興趣或找不到想要走的路。唐鳳笑說，其實可以從自己平常喜歡接觸的社群、在其中常扮演的角色與喜歡和甚麼樣的人互動相處，窺知一二。「就算你在意的事情看起來微不足道，只有萬分之一的人有興趣，全台灣也有2300人注意，在線上的2300人很容易就能變成相互取暖的同溫層，一起探索時，你知道有一群人挺你。」

唐鳳認為，現在的學生們很容易就能以#(hashtag)主題標籤，揪成小組織，每個人都在其中貢獻一點專長，把問題拆解成一小塊一小塊，就能創造出各種不同跨界、跨域的刺激，這是台灣自由社會的一大特色。「你不用一肩扛起所有解答，一群人在社群發想、激盪，每個人完成某個部分，大家就能一起解決問題，創造未知。」

2013 年由國家教育研究院舉辦的「辭典啄木鳥」活動頒獎典禮，唐鳳獲得社會人士組首獎。( 圖/ 中時資料照片 劉宗龍攝)

給老師-當團隊夥伴，更勝傳統「給答案」的領隊

唐鳳指出，學生現在學習的對象，不再只限於老師，學生只要把作品上傳，直接就會有人跟他共創，直接提出修改建議。甚至老師在台上講課，學生在台下拿個平板或手機上維基百科，看看老師教的對不對。

「其實老師的角色已不同以往，老師不一定要比學生懂。」現在的學校也好比社群，老師進入這個社群，也要有所「貢獻」。以程式設計為例，老師提供現有的程式，提出問題，讓學生先從「臨摹」學習，接著試著組織更大一點的程式，老師做的是Code Review，就是批改以及給予建議。「我已經看到許多高中老師備課時，就是這樣的做法，教材愈來愈沒有標準答案，老師也是學習社群裡的一份子，大家共同完成Project，師生是共同編輯者。」

唐鳳參加第35 屆全國中小學科展，與作品應用科學組 《電腦哲學家》合影。( 圖/ 取自文化部國家文化資料庫)

給家長-孩子是人非狼，無須把別人踩在腳下也有競爭力

許多家長擔心，台灣環境自由多元，孩子與中國大陸、韓國等國家相比，少了狼性，會不會缺乏競爭力？唐鳳直言，「我們是人不是狼人，狼人才要有狼性。」她指出，這樣的回應並沒有道德批判意味，只是社會結構不同。所謂狼性，是無所不用其極把對手打倒踩下去，非勝即敗。但狼性與歐美國家的辯論習慣不同，辯論透過正反兩面的辯證，讓雙方更容易看到問題全貌，互相學習互動，到最後大家都有所獲得，是運動家精神。而這種表達自我意見的能力，是可以透過學習得到的良性競爭力。

台灣是個擁有多維度自由的社會，只要自己有一套，不需把別人比下去，也有被看到的空間。唐鳳說：「我覺得如果一個人信心充足，就不需狼性。反而要學習的，當你需要很高調主張自己的想法時，不怕衝突、面對衝突、解決衝突，並且在過程中透過正反的方向，探究事情全貌，這才是面對未來社會更需要的能力」。「所謂的未來，就是大家共同的未來，是共享的。所以你越想著『所有人一起贏』，未來越會首先透過你而來臨；你越想著只有自己贏，別人都輸，未來越不會挑你而來。」

笑咪咪的唐鳳，受訪當天穿了一件由舊牛仔褲改造而成的外套，演繹打破常規的新創美感。她最令人印象深刻的，除了與眾不同的思考脈絡之外，謙和與開放的態度面對一切，應該更是她「腦波大師」稱號的根源。如果真能站在她的肩膀上，看的方向應該比海闊天空更遼遠。