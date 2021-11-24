南華大學長期以來，深耕生命教育與永續發展並善盡社會責任，自2013年起每年撰寫社會責任報告書，並兩年一次參與台灣永續能源研究基金會企業社會責任報告書評比，近年來獲獎連連，不僅連續三年榮獲「國家企業環保獎-金級獎」，更獲頒 「榮譽環保企業獎」之殊榮。日前(11/17日)再度獲台灣永續能源研究基金會頒發「台灣永續大學績優獎」及「永續報告銀獎」兩大獎項，充分展現出南華大學的深耕生命教育與永續發展。

校長林聰明表示，發行第七本的大學永續報告書，是以邁向永續經營為最重要的承諾與使命，並向所有關心南華的利害關係人傳遞治校理念、教學研究、社會責任、環境永續，以及教職關懷上的努力與績效表現，並揭露在經營管理的推動成果與策略目標。未來也將持續對外界揭露在財務、教育、研究、環境與社會的相關資訊，建立多元的管道與利害關係人主動溝通。

南華大學長期施行節能減碳，推動環保低碳校園，全面採用省水設施，收集雨水回收再利用，109年污水回收使用量達 32.86％；雨水回收量較 108年增加11.91％。同時也建立 ISO 50001 能資源管理系統，編列行動計畫做設備改善，以推動智慧化節能措施，達到節電、節約用水、水資源永續利用之成效。此外，亦推動室內空氣品質管理維護計畫，設置校園氣候監測；在廢棄物減量(廢)、再利用具體措施方面，109年資源回收率較108年增加34.86％。

次外，在社會公益方面，除了帶領學生深入社區進行服務學習之外，亦結合課程讓學生運用專業能力回饋社區並推廣環境教育，以促進地方建設與發展，近年更將志工服務延伸至海外，讓學生透過國際性的志工服務推廣環境永續，也藉以開拓國際視野。

南華秉持創辦人星雲大師「懷具百年樹人之志、回饋十方感恩之心」，建構出四大辦學特色，透過E化教學、學輔工作、產學研發、永續環境、全球交流、身心靈服務等六大辦學主軸，建立具有生命關懷、公益公義取向的國際知名大學為發展願景，以培育出具備國際競爭力的優秀人才。