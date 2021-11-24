義守大學突破疫情困境，利用網路打破疆域的距離，讓學生與世界接軌。義大「創意商品設計學系」和英國姊妹校諾丁漢特倫特大學(Nottingham Trent University)共同舉辦為期將近一學期的全英語線上讀書會。兩地的學生克服時差問題，從消費者的背景研究、商品設計的靈感激盪、草圖的繪製，再到最後的成品產出，並於學期末在兩校舉辦成果展示，透過讀書會讓義大與英國的學生藉由視訊一起上課共享資源。

義大創設系11名同學與諾丁漢特倫特大學4名學生，共組15人的線上讀書會於10月下旬開始線上交流，兩校學生配對分組，以不銹鋼板作為商品設計的材料，自由發想與討論想要製作的產品，並且透過雷射雕刻、焊接等現代加工技術完成作品。學期末時同步在自己的學校展示共同作品，等於一件作品會在兩地同時展出。

義大創設系11名同學與諾丁漢特倫特大學4名學生，共組15人的線上讀書會於10月下旬開始線上交流。

「線上同步」，讓義大與英國彷彿沒有距離，創設系主任詹敦學說，讀書會不只是交流設計理念，也分享彼此家鄉的文化和風情，全程英語溝通更因此提升學生的表達能力，同時培養創設系學生成為「語文X設計」優秀人才的能量。英國諾丁漢特倫特大學的教授Grant Baker表示，透過線上讀書會讓他與學生充分認識臺灣多元的在地特色，進而啟發設計的靈感，例如將原住民圖騰的元素融入燈具作品中，或是將瀕臨絕種的臺灣黑熊、雲豹等樣貌設計成書架上的意像，不同文化的精彩由設計來詮釋。

創設系大二的洪晴說，每週與英國的老師和學生討論，無形中英語表達能力進步的非常快；另一位大二的陳艿蓁說，讀書會前都要反覆練習英語，一開始的確很吃力，但大家都會相互打氣，這股正向的力量因此成為前進的動力，所以大家非常珍惜每次交流。參與讀書會的義大11名學生，預計明年透過學海築夢計畫，前往日本的企業實習一個月，這次的線上讀書會被視為實體國際交流的預熱。