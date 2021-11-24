歷時一年的首屆長江盃金裳獎，在兩岸評審團共同選出金銀銅作品之後，二岸評審團鼓勵同學、未來的參賽選手，不要放棄，要一如既往的勇往直前。首屆海峽兩岸青年時尚創意節暨首屆長江盃金裳獎由武漢台資企業協會主辦、武漢市臺灣青年創業就業服務中心、紅T 時尚創意街區及時際創意傳媒承辦，分為初審與決審兩階段，第一階段初審以服飾設計稿件作為評分依據，第二階段須繳交服飾實物作品方進入決審，之後再參與複決審的動態走秀展示。

首屆海峽兩岸(武漢)青年時尚創意節暨首屆長江盃金裳獎，總決賽現場參賽選手以走秀方式展示作品。(攝影/王雅芬)

長江盃金裳獎與台灣其它服裝設計類賽事最大的不同，在於從設計開始，獲獎者或優秀作品未來可以成為武漢服飾產業相關機構的特約設計師及红T時尚創意街區所提供的免費工作室空間。通過武漢長江文創產業發展有限公司及中華形象推廣發展協會簽署共同成立一個工作室的合作，一起促成服裝產業的市場化交流與合作。

本屆大賽主題是「歲月．新生」，兩岸嘉賓致詞時，不約而同表達期望通過這一主題，讓大家思考面對困難、打擊與疫情時，應該用何種面貌去迎接「新生」的到來，珍惜當下，共鑄人與自然生態相互融合的新家園；也希望通過繼續舉辦這類有特色、有內涵的兩岸青年交流活動，搭建海峽兩岸青年創業就業的交流橋樑，促進漢台時尚創意產業的交流與合作，鼓舞兩岸青年攜手共贏，創新、創業。

首屆海峽兩岸(武漢)青年時尚創意節暨首屆長江盃金裳獎，台北、武漢以連線方式進行評審與頒獎。(攝影/王雅芬)

金裳獎總決賽台北現場，武漢評審團對於參賽作品所呈現台灣特有的文化底蘊與奔放創意，一致給予好評。獲得優秀新裳獎的嶺東科技大學徐名姿同學表示：作品設計構思是詩人懷才不遇，透過作品讓大家看到我像梅花那樣，經過寒冬仍可以盛開的感覺。覺得大家都很厲害，很多的設計感可以讓我學習。總決賽要自己準備音樂、自己編排走位，是不一樣的體驗。

首屆海峽兩岸(武漢)青年時尚創意節暨首屆長江盃金裳獎，總決賽現場參賽選手以走秀方式展示作品。(攝影/王雅芬)

金裳獎由亞洲大學邱子筠跟楊茹婷雙人組獲得，對於這次的參賽作品「格式化」，其所要傳遞的主要理念是，「格式化是經過電腦處理後，格式化會重製，把它衍生成為人們在後疫情時代，人們消除過去，正向的面對未來的生活。」兩人是第一次組隊參加，之前都是個人作品，加上過程中面臨疫情升溫等原因，經過很多波折，兩人皆是第一次參加校外的大型時尚展演，感謝這全新的挑戰，也是全新的學習機會。

中華行象廣發展協會理事長朱正生表示，統觀這次作品非常精彩，在裡面我們可以看到非常多年輕的創意，很多天馬行空的作品可以用設計展現出來，非常值得鼓勵。獨立品牌設計師康嘉偉認為，參賽者作品除了強調設計創意之外，商品本身的市場細緻度，也是評選考慮的要點，現在這個時代，除了在創意表現，在商品的細膩也是非常重要。

首屆海峽兩岸(武漢)青年時尚創意節暨首屆長江盃金裳獎，總決賽現場參賽選手以走秀方式展示作品。(攝影/王雅芬)

首屆海峽兩岸(武漢)青年時尚創意節暨首屆長江盃金裳獎，圓滿落幕，鼓勵所有愛好服裝設計的同學們，不忘初心、堅持夢想，未來必定有機會在兩岸發光發熱。