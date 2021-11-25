健行科技大學財務金融系舉辦2021全國高中職投資競賽，廣邀全國各高中職生參與。希望藉由鼓勵年輕學子參加模擬競賽，體驗股票操作方式，具體化投資理財教育，讓高中職學生從日常生活中培養金融素養，養成及早學習理財規劃的能力。本活動已是第二屆，報名人數與去年相比多了六百多人，共計有來自175所全台的高中職學校共2,930同學熱情參與，參賽的科系除商科學生，也有普通科、資訊、電機、汽車科、餐飲科的同學，顯現出「投資理財教育」已逐漸成為現代高中職學生必要的基本素養。

11月24日舉辦頒獎典禮，共有八位高中職同學獲獎，第一名同學可獲得一萬元獎金。頒獎典禮特別邀請元富證券公共事務部許恬忻協理和華南永昌證券通路事業本部陳之凡副總擔任頒獎人，期勉高中職同學能透過競賽活動，了解正確的投資理財觀念，未來能學習更專業的金融知識和技能，強化金融就業競爭力。

樹德家商黃詠韵同學獲得第一名與萬元獎金，由元富證券公共事務部許恬忻協理頒獎。

來自樹德家商、楠梓高中、土庫商工、基隆商工的獲獎同學皆表示「感謝健行科技大學舉辦這次投資競賽，也感謝指導老師的協助。本次競賽不僅教會我們關注股市動向，也學習閱讀全球新聞，並了解真實世界的投資風險。希望投資競賽，可以持續舉辦，讓未來參加的學弟妹都能從中獲得啟發。」基隆商工潘政宏老師則表示，「108新課綱強調財經素養的提升，感謝健行科技大學舉辦這次競賽，讓高中職可以將金融教育與實務整合，透過模擬平台，讓同學有實際操作的機會，藉此啟發同學學習動機，獲得正確投資理財觀念。」

健行科大商管學院院長曾真真表示，健行科大財金系向來就非常重視金融人才的培育，並善盡大學社會責任，落實理財教育扎根，因此寒暑假皆會辦理高中職教師投資理財研習活動，傳達正確投資理財觀及資產配置的重要性，同時也協助高中職教師，在面對新課綱實施及大環境的變動下，透過持續交流與分享，提供給高中職學生更好的學習環境與資源。