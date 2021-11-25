台灣海事教育三雄南北聯手，簽署共組海洋聯盟，未來將合推跨校修課、輔系或雙主修等，並且共享各校總值超過千萬元的各類訓練設備。對於培養未來的國家海洋人才而言，意義重大，業界也同呼培育更多的海洋人才，發展成第二座護國神山。

簽署的三校分立台灣南北二端，均為海事教育專業大學，包括國立高雄科技大學、國立臺灣海洋大學、台北海洋科技大學。邀請到國策顧問、海委會、航港局、驗船中心、企業等，產官學研共同見證高等教育合力實踐國家海洋政策，培育高階海洋產業人才。

右起，國立高雄科技大學校長楊慶煜、國立臺灣海洋大學校長許泰文、台北海洋科技大學校長林俊彥，南北三校攜手成立聯盟，國內海洋產業人才培育將跨入新紀元，宣示111年為海洋教育元年。

臺灣海洋大學校長許泰文說，現代航海技術發達，所運用的通訊技術、航安技術早已今非昔比，過去航運業的辛苦印象需要被改變，現代船隻上的工作環境和國際法規，也都有非常完善的規劃；高科大校長楊慶煜補充，高科大因為整併了國內產業教育的三大要角，也完整繼承過去高雄海洋科技大學的海洋專業，高科大獨特的「教師合推跨校區海洋研究計畫」的機制，為海洋領域的研究帶進新的火花，把陸域工業領域的優勢導入海洋題目，已在非常多領域帶來創新。

簽署的三校各有特色資源，藉由聯盟的組成，更能發揮加乘效應，南北跨區修課，學生得到的就是三倍的學習資源。以航海模擬器為例，北海科大校長林俊彥說，一套動輒千萬起跳的訓練設備，藉著資源共享，將能擴大設備價值，提升國內海洋人才的訓練質量。