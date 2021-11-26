中華創新發明學會及俄羅斯阿基米德國際發明協會共同籌劃主辦「2021第12屆IIIC國際創新發明競賽」(2021 Twelfth International Innovation and Invention Competition ,IIIC)，共有來自臺灣、日本、中國、香港、韓國、印尼、馬來西亞、泰國、美國、俄羅斯、羅馬尼亞、摩洛哥等海內外11個國家共同參與，總參賽件數為476件。11月18日於台北國賓大飯店舉行頒獎典禮。中臺科技大學行銷管理系在眾多優秀競爭者中，二件作品脫穎而出，榮獲1金、1銅，表現亮麗。

前副總統吳敦義、經濟部次長林全能、外交部非政府組織NGO國際事務會副執行長吳竹君、經濟部智財局副局長張玉英、經濟部工業局知識服務組組長林碧郁，泰國及波蘭的駐華代表處組長等均出席頒獎典禮，予得獎人最高榮譽及鼓勵。

金牌獲獎作品：『手提盒形結構設計』，由行銷管理系張馨云、王萬琳、趙建蕾老師共同指導6位行銷管理系學生所研發之產品。

金牌獲獎作品：『手提盒形結構設計』，由行銷管理系張馨云、王萬琳、趙建蕾老師共同指導6位行銷管理系學生所研發之產品。作品緣起於臺灣解決塑膠問題刻不容緩，故團隊透過改良回收紙箱後創作出「手提盒形結構設計」，產品功能性更多樣化，讓紙箱不僅在保護易碎商品包裝時使用，也能三秒閃電摺疊收納。

銅牌作品：『手作天然彩色花瓣香皂』，因疫情讓大家增加洗手頻率。「手作天然彩色花瓣香皂」遵循傳統古法製皂。

銅牌作品：『手作天然彩色花瓣香皂』，因疫情讓大家增加洗手頻率。「手作天然彩色花瓣香皂」遵循傳統古法製皂，萃取天然花草植物揉合調製成自然純淨、無化學香精的手工皂，嚴選味道芳香且顏色較鮮豔的花瓣，將其取下後用研磨器磨成泥狀，再加入融化的皂基攪拌均勻，最後倒入模具冷卻固定，無農藥殘留、無添加防腐劑，消費者可以安心使用。

中臺科技大學行銷管理系透過參加國際競賽，與來自各國優秀青年相互觀摩、切磋，提升自我創新改革與知識分享的能力，在參賽過程中，更可以從與專業評審的對話中，得到許多寶貴的建議及回饋。