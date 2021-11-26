技專校院招生委員會聯合會公布111學年度「二技技優入學」、「四技二專特殊選才」及「科技繁星」簡章，111學年度二技技優入學招生，共計有28校、114系（組、學位學程），提供招生名額541名，「四技二專特殊選才」計有89所科技校院參與招生，534個系(組)、學程參加，招生名額865名；「科技繁星」計有52所科技校院參與招生，713個系(組)、學程參加，招生名額2,670名。招生簡章自110年11月25日起於本招生網站公告並提供查詢與下載，考生可至技專校院招生委員會聯合會網站下載。

111學年度二技技優入學招生，不採計二技統一入學測驗成績，凡公私立專科學校（含科技大學、一般大學、技術學院附設專科部及二專進修部）畢（結）業生或具有同等學力之考生，並於公私立專科學校（含科技大學、一般大學、技術學院附設專科部及二專進修部）入學後至本招生報名截止日前，取得符合招生簡章規定之技藝技能競賽優勝名次、領有乙級以上技術士證或專技高（普）考及格證書者均可報考。

四技二專特殊選才，採分組聯合招生，設有「技職特才及實驗教育組」及「青年儲蓄帳戶組」2組，分別提供397個和468個招生名額。本項招生不採計統一入學測驗及大學學科能力測驗成績，符合招生校系所訂定之專業領域、特殊技能、經歷、專長或成就之學生或106學年度起參與青年教育與就業儲蓄帳戶方案之「青年就業領航計畫」或「青年體驗學習計畫」滿2年或3年以上者以個別網路報名方式申請參加，經由甄審方式錄取入學科技校院。

科技繁星，呼應108學年度技術型高級中等學校新課綱增進學生實習操作能力，增列「技能領域」為第3比序項目。被推薦考生須為各技術型高級中等學校應屆畢業生，在校成績排名須在科(組)、學程前30%以內，並全程須就讀同一學校，且符合所屬就讀學校校內遴選辦法，方得經由學校推薦參加。

有意報名考生可依照招生簡章規定，登錄報名資格及繳寄資格審查資料，待通過資格審查後並完成繳費者，始可報名本次相關招生。符合技優保送資格者，得同時報名技優甄審入學招生，歡迎符合資格的優秀學生踴躍報考。

若111學年度技職入學，技優、特殊選才、科技繁星招生，有任何問題，可逕洽技專校院招生委員會聯合會。電話：(02)2772-5333。