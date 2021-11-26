新竹縣政府為提升新創風氣，特別主辦的「2021新竹縣竹夢Young點子競賽」總決賽結果揭曉，龍華科技大學資訊網路工程系碩士班新生徐寶清、余紹安與陳世偉同學，由王昱晟老師指導，研發出的「健康how吃」系統，最終在多所大專院校與新創公司激烈競爭中脫穎而出，榮獲全國第四名及獎金新台幣三萬元的好成績，由新竹縣長楊文科頒獎表揚。

「健康how吃」系統是以對臺灣民眾健康影響最鉅的慢性疾病中的糖尿病、心血管疾病和腎臟病版等三項為首要目標對象，推出個別版本進行服務上架，首先將以糖尿病版為主要開發項目，待其體系完整成熟後，後續將推出心血管疾病和腎臟病兩個版本。

龍華科大學生團隊邁向創業實踐，新竹縣長楊文科(左2)頒發獎盃與獎金支票。

隊長徐寶清同學表示，團隊力求將此過程以輕鬆好上手、流暢並富含正面回饋感為目標，以鼓勵用戶持之以恆地進行使用，並適用各年齡層，友善銀髮族群，希望用戶能藉由他們研發的系統服務，將飲食控制的難度降至最低，達成有效控制病情，持續健康生活的美好體驗。

指導老師資網系王昱晟助理教授表示，團隊後續也會透過新竹縣政府的輔導協助來幫助團隊媒合商業對接的機會，期望有機會導入市場行銷，讓學生團隊邁向創業實踐。龍華科大校長葛自祥特別肯定獲獎團隊的優異表現，他強調，台灣產業正朝向高值化的方向轉型，跨領域、有創意的人才是必要的人力資產。學校積極培育能夠以創新為基礎的創業人才，鼓勵師生將創新、創意研發成果轉化為專利智財權，進而技術移轉與商品化或自行創業。相信不久的將來，能將「健康how吃」系統具體實現，達成創業目標。