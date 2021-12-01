高中職學生請注意，111 學年度二技統一入學測驗報名開始了，即日起自110至12月8 日下午5 時止。一律採用網路報名，呼籲全國考生把握報名期限，111 學年度二技統一入學測驗考試日期為111 年5 月1 日，3月23日寄發准考證，5月19日寄發成績單 。

考生若報考「02 共同類」，僅須考國文及英文2 科，即可憑此成績報名採計

統一入學測驗國文或英文成績，或將國文或英文成績訂為報名門檻條件之各校

日間部、進修部申請入學招生。

考生若報考「01 護理類」，則須考國文、英文、專業科目(一)及專業科目(二)4

科，除可報名採計統一入學「護理類」成績之二技日間部、進修部護理系申請

入學，亦可憑共同科目國文、英文2 科成績，報名採計國文或英文成績，或將

國文或英文成績訂為報名門檻條件之各校二技日間部、進修部申請入學。

有意報考二技之考生，務必先行瞭解各招生入學管道(或學校)之相關規定。如欲了解統測各項訊息之考生及家長，可至測驗中心網站下載查閱。諮詢服務電

話號碼：05-5379000 轉300 或600，網址https：//www.tcte.edu.tw。