弘光科技大學文化創意產業系在台中外埔永豐里推動「外埔農創力計畫」。由老師帶領70位學生，透過「進階文化設計三」這堂課進行實地勘查，並與居民互動討論，腦力激盪出創意火花，再以5個星期的時間，進行永豐農田步道4個景點改造，用創意把農田妝點的很文青。

為了更貼近在地居民的需求，弘光科大文化創意產業系師生，事先跟里長討論，提案過程隨時與居民溝通，並融入當地居民的意見、想法，最後選定在農田四個點，包括步道起始點、轉角處、景觀點、尾端進行創意改造。從選購材料及設計施工，過程全部由學生動手完成。

文創系副主任吳振廷表示，系上從109年度起開始在台中外埔地區執行USR計畫，透過系上「進階文化設計三」課程，帶領學生深耕當地，為農產品設計包裝、設計酒莊商標，進入農村，引導學生進行農村步道的地景設計，參與景觀講座、場勘、設計、實際施工，並完成永豐農田步道的改造，為當地注入更多元的創意，獲得在地社區居民熱烈肯定。

為了更貼近在地居民的需求，弘光科大文化創意產業系師生，事先跟里長討論，提案過程隨時與居民溝通，並融入當地居民的意見。

吳振廷表示，農田步道營造點完工後，交由當地居民維護、管理，參與學生預計在明年1月舉辦成果展，並重新檢視有沒有需要修正的地方。不同以往，學生課程完畢就離開社區，上一屆學長姊仍延續去年的課程成果，重新調整文本，以動漫方式製作成精緻繪本出書成冊，用以與當地國小學童和社區互動，讓更多外埔社區居民能夠了解自己居住的故鄉。

學生曾信銓說，他們這組負責步道入口，腦力激盪下，設計製作了許願架、拱門、花圃，讓人一走進去，便好像到另外一個世外桃源，由於第一次接觸到社區營造，發現過程很不簡單，幕後需要一大群人協助。柏芳愉同學則說，他們負責農田步道的中間轉角點，融合外埔地區特色，在該處鋪上油桐花樣式的石子，設置盪鞦韆公仔，「設計雖然很難，但是有居民一起加入協助，感覺很棒。」

步道特別命名為「野散趣味」，讓大家透過造景更了解永豐里。

另外，在永豐農田步道中後方的區域，設置了半透明的白色方塊體裝置藝術，一旁再種上植栽。林易鴻同學說：設計靈感來自永豐社區河堤、田地的樣貌，呈現出人與大地的互動。

步道最尾端緊鄰水圳，學生陳威翔指出，為了把水中流動的感覺表現出來，用砌磚方式做出流線形，讓堅硬的砌磚呈現出流動感，另外也利用堆置空心磚，裡面擺放畫有葡萄、火龍果等當地特產的彩繪石頭，因此，特別命名為「野散趣味」，讓大家透過造景更了解永豐里。