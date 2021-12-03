「2021臺灣氣候行動博覽會」12/3日於高雄駁二藝術特區揭幕，活動自12月3日到5日止。教育部於會中頒發110年氣候變遷創意實作競賽獎項，共有10隊師生獲頒獎狀及高達31萬元總額的獎金。國立中興大學團隊以作品「升值廢物包裝」勇奪金獎及「最佳人氣獎」，獲頒10萬元獎金。

博覽會中，由教育部與行政院環境保護署等眾多機關及全國產學研領域各單位共同表達對氣候行動的重視。教育部除了在會中頒發氣候變遷創意實作競賽獎項，各獲獎隊伍作品及歷年推動人才培育的各項成果，也於會中進行展示，讓民眾參觀。

「110年度氣候變遷創意實作競賽」，共有24組隊伍完成作品參賽，其中，國立中興大學周麗慧、林虹余的「妙點子」團隊，以生質廢物（稻草、PLA、甲殼素等）製成「升值廢物包裝」（WastePack），提供平價又兼具防潮、抗菌實用效果的包材，可取代一般日常生活常見的塑膠包材，同時獲得競賽金獎與「最佳人氣獎」的雙料肯定。

國立臺灣大學「點樹行動小組」、「李元琦沒來」團隊，分別以作品「點樹計畫」、「樹保寶---樹木健康監測平臺」獲選銀獎。「點樹計畫」希望透過提供集點優惠券、樹木認養證書等方式，擴大消費者環保行動及綠色消費的意願；「樹保寶---樹木健康監測平臺」則以提供民眾方便的工具透過即時通報行道樹的各項問題，期望讓都市樹木都能發揮應有的生態系功能。

教育部除了高度肯定學生透過參與氣候變遷創意實作競賽，發揮創意以落實氣候行動，同時也歡迎全國所有大專校院學生（含研究生）能夠踴躍組隊報名參加「111年度氣候變遷創意實作競賽」，相關競賽辦法可至「氣候變遷教學資訊平臺」（https://climatechange.tw/）查詢。

本次博覽會除了呈現歷年推動氣候變遷教育的成果，也將在4日至5日首度舉辦高中生氣候變遷學習營隊，邀集7縣市10所高中的60名師生參加，著手規劃屬於青年世代的氣候行動。