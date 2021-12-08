教育部青年發展署12月7日下午於臺北市「PLAYground 南村劇場•青鳥•有.設計」舉辦《U-start, Youth Star─30個構築世界的創業夢想》新書發表會，青年署陳雪玉署長表示「許多經U-start創新創業計畫輔導的團隊均在各行各業發光發熱，這次特別邀請30組團隊，將他們創業故事出版專書」，行政院唐鳳政務委員也到場擔任本書引言及導讀人，書中Gogolook (Whoscall)郭建甫、先進醫資黃兆聖，以及洄遊吧有限公司黃紋綺3位創辦人在會中也分享自己的創業經歷。

唐鳳政務委員首先表示，想解決核心問題是不變的，在這個不變之下，創業者目標是透過軸轉變幻出各種解決問題的方式，活動接續由唐鳳政務委員與3位創辦人以「後疫情時代的新創突圍」為主題進行對談，探討創業過程中自我堅持與逆境突圍。最後3位創辦人對想創業及正在創業的青年提供建議，郭建甫認為，最壞的時代是最好的時代，偉大的公司都是在這時機出現！鼓勵創業青年好好把握；黃兆聖則表示，創業是不間斷的過程，凡走過必留下痕跡。另外，黃紋綺則說，創業家總是有想法有熱情，但商業模式在進入創業時要想清楚。活動亦邀請臺灣創意工場何明彥投資長以創投觀點分享U-start計畫多年來協助校園創業風氣之營造、創業趨勢變遷及未來商機。他認為，疫情也是重新出發的機會，並有四點建議—第一是不怕失敗，第二是協助創業者、協助客戶成功，第三是創造客戶價值，最後帶著員工一起前進。

《U-start, Youth Star─30個構築世界的創業夢想》是以30個U-start計畫新創公司為主角，記錄他們創新創業的起點，及一路堅持的初衷，書中以「生活力」、「科技力」、「共好力」三個單元，分別介紹不同的創業動能下，每個精彩的創業故事，帶領青年朋友們看到計畫的成功案例，為新世代青年朋友開啟更多元的新創視野。

「U-start創新創業計畫」是臺灣第一個校園天使資金，結合校園創業育成輔導機制，為青年學子提供創業實驗場域與資源，推動至今年為止，已有3,222個團隊提出申請、1,111個團隊獲得補助，催生近800家新創公司。此外，為強化原住民族青年的創業培力，青年發展署亦於去(109)年與原住民委員會合作啟動「U-start 原漾計畫」。每一個團隊的故事，都有他們所堅持的理念與價值；每一個團隊的未來，都將因為他們不放棄的使命感而精彩。教育部希望透過本書出版，鼓勵有志創業的青年朋友，運用計畫的輔導及協助機制，使之成為實踐創業理想的關鍵力量，勇於挑戰、大膽創新。