由世界發明智慧財產聯盟總會(WIIPA)共同主辦2021世界發明簡報技巧競賽(2021 World Invention Presentation Skills Competition)，中臺科技大學行銷管理系張馨云、王萬琳、趙建蕾三位老師及六位學生:林佳儀、王雅琳、李珮毓、邱羽慈、林芷妗、謝品寬，以「功能性充氣野餐墊Functional Air Picnic Mat」設計作品勇奪大學組英文簡報第一名(金牌)，展現發明設計能量，以及國際語言溝通能力，表現亮麗。

中臺科大行銷管理系積極開設三創教學概念，以強化學生各領域所需之知識及技能。

本次競賽計有來自加拿大、美國、克羅埃西亞、俄羅斯、波蘭、羅馬尼亞、韓國、泰國、新加坡等28個國家、近412件創新發明作品參賽，競爭相當激烈。金牌作品主題為『功能性充氣野餐墊Functional Air Picnic Mat』，產品概念源自於近年來戶外活動在台灣越來越風行，不管是露營、野餐、登山、海邊戲水等，都吸引越來越多人走向戶外。戶外野營無疑是需要準備很多工具，其中野餐墊是必需的工具之一，野餐墊又稱野餐地毯、多功能毯、坐墊等。此外，有鑑於同是對家人的照顧，老人照護和兒童養育都是目前當紅社會議題，可折疊攜帶式充氣餐墊進而成為金牌團隊產品設計之最初的動機。

中臺科大行銷管理系積極開設三創教學概念，包含開發創意(教育課程)、創新(特色主題)、創業(經營模式)教學策略，以強化學生各領域所需之知識及技能，並鼓勵學校師生參與國內外大型競賽及展覽，與來自各國優秀青年相互觀摩與切磋，提升知識創新及分享的能力，激發學生對創新的無限潛力，同時也能從與專業評審的對話中，得到許多寶貴的建議及回饋。