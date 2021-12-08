醒吾科技大學以「醒吾耶誕城」為主軸，打造7公尺高之聖誕樹及校園燈飾佈置， 並舉辦「Jingle交響樂」耶誕點燈儀式，一場豪華音樂饗宴由表演藝術系「男女韓團舞蹈表演」以及餘溫人聲樂團的Acapella「天使之聲」，在雪花及炫麗的燈光中拉開帷幕。

一場豪華音樂饗宴由表演藝術系「男女韓團舞蹈表演」以及餘溫人聲樂團的Acapella「天使之聲」，在雪花及炫麗的燈光中拉開帷幕。

每到年末醒吾的重頭戲就是聖誕節，今年揮別疫情陰霾，為著名的莫那魯道雕像披上聖誕紅袍，草地上也點綴了金銀色的麋鹿、雪橇及禮物盒，加上樹上垂掛的閃亮籐球與星星燈，校園各處滿溢聖誕氣息。

點燈活動透過跨域整合的概念，融合各系所、社團的專長，藉由前期的校園佈置、漸進式宣傳及多點快閃表演。

醒吾科大校長陳義文在活動中化身聖誕老人舞動入場，並於點燈前許下三個願望：一願醒吾師生都能平安健康；第二希望未來畢業的醒吾校友在職場都有傑出的表現，持續宣揚醒吾的品牌；第三祝福全校師生在新的一年都能心想事成，並運用魔法棒隔空點亮聖誕樹，完成華麗的聖誕點燈儀式。

透過醒吾耶誕城活動提升師生對校園之認同感與凝聚力，籌備過程培養學生跨領域學習能力，增進人際關係。

點燈活動透過跨域整合的概念，融合各系所、社團的專長，藉由前期的校園佈置、漸進式宣傳及多點快閃表演，創造出整個校園濃濃聖誕氛圍，後續並串聯聖誕演唱會、聖誕週活動，打造為期一個月的聖誕狂歡祭。透過醒吾耶誕城活動提升師生對校園之認同感與凝聚力，籌備過程培養學生跨領域學習能力，增進人際關係與團隊意識。這是一次由「做中學」培養領導力、創造力、思考力及執行力的美好體現。