玄奘大學因應疫後教育新常態，以線上融合線下之形式，於12月6-9日舉辦「2021高教深耕計畫成果展」。本次成果發表會同時結合闖關獲獎活動及學術研討會，提升整體活動趣味性及豐富度，並以「AI教學、三創手作、扶學機制、在地共好」為主軸，呼應本次主題 (開創、手造、淬煉) ，邀請玄奘師生共同參與多元體驗學習。

時尚設計學系吳珮韓老師，將彩妝服飾與科技結合，運用在舞台表演。

教學議題場次，由應用日語學系主任池田辰彰及副教授郭淑齡，分享與關西大學、山口大學等校的「跨國線上合作課程」、及與日本知名人力培訓公司Passion Japan的「就業培訓課程」，疫情下教學突破國界，對應跨國產業需求。視覺傳達系吳敬堯、時尚設計吳珮韓二位主任，則分享他們運用AR/VR/XR科技融入課程的經驗，讓學生在擬真有趣的教學情境下，進行五感學習。

藝術設計學院院長李健儀擇分享培育特色專業人才計畫內容，透過數位科技加值融入學生作品，創造AR情境式互動教學，深化學生學用合一的成果展現。在學生學習面向場次，則分享玄大長期協助就學機制與成效，經由扶助後學生的平均薪資高達33,287元，足可看出玄大「學習取代打工」獎助學金機制及其成效。

玄奘大學簡紹琦校長與新竹和平(麥巴萊)部落竹林養生村合作社執行長郭文標於開幕儀式搗麻糬，祝福成果展順利。

玄奘大學校長簡紹琦表示，「此次成果發表會展現玄奘大學長期挹注資源發展創新教學，協助學生更趨多元豐富的學習。今年更建置木工教室，開設多元手作課程，生產文創商品，對接產業合作，提供師生更健全豐富的三創學習環境。

玄奘大學大學社會責任實踐基地(USR Hub)暨在地鏈結創新跨域計畫實體成果展 大合照。

玄大USR中心籌辦大學社會責任實踐基地(USR Hub)暨在地鏈結創新跨域計畫實體成果展，結合在地社區，活動橫跨客家元素及原民風，活動現場不僅有五峰部落原民搗麻糬、靜心茗茶、柿子創意食譜料理，還有清大音樂系合作劇場整體造型公演、混合實境科技和結合原民風婚紗設計結合原民風等，整體服務觸角走入偏鄉國小，實踐在地共好的目標。

玄奘大學大學社會責任實踐基地(USR HUB)四案精彩成果。

此外，今年玄奘大學將師生原創客語繪本《可是我要去》推廣至新竹縣市30間多國中小學，共累計發出500本。發表會時，富興國小校長范熾強帶著57名師生前來致贈感謝狀。期待高教深耕後，透過這些跨域師生的表現，串連地方產業分享共同合作的成果，讓計畫綻放「開創、手造、淬煉」之成果，在地共好、未來一定好。