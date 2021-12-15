為拓展藝術視野，體驗異國文化風情，南華大學、財團法人歐洲文教交流基金會與義大利Bianco基金會在南華大學中道樓三好廳舉辦「Florence in the World」互動式攝影展，並於12月13日舉行開幕典禮，由林聰明校長代表南華大學和財團法人歐洲文教交流基金會，與義大利Bianco基金會董事長Ms. Carlotta Del Bianco透過遠距連線共同主持，並邀請義大利經濟貿易文化推廣辦事處紀大為代表親臨。

財團法人歐洲文教交流基金會於1996年由多位民間顯達捐助而成，以促進我國與歐洲各國間之學術、文化與教育之交流。

財團法人歐洲文教交流基金會於1996年由多位民間顯達捐助而成，以促進我國與歐洲各國間之學術、文化與教育之交流為宗旨，成立以來舉辦各項國內大專校院與歐洲國家的研討會、主題講座及藝文參訪展覽等交流活動。而南華大學亦成立於1996年，實踐「以生命力帶動三好生命力、以學習力提升就業競爭力、以全球觀促進國際移動力」的教育理念，彰顯創辦人星雲大師倡導的「做好事、説好話、存好心」三好運動，充分發揮「生命教育、環境永續、智慧創新、三好校園」辦學特色，雙方理念相近。

南華積極推動藝術教育，培養學生美感及藝術欣賞的能力，並於今年12月第二度榮獲「藝術教育貢獻獎」。

此外，南華積極推動藝術教育，培養學生美感及藝術欣賞的能力，並於今年12月第二度榮獲「藝術教育貢獻獎」，在雙方友好的關係下促成此次展覽在南華大學展出的因緣。並簽訂合作協議書，以促進未來雙方的合作與交流。

南華大學校長林聰明指出，此次展覽不只是攝影展，每一幅作品都有其故事與意義，將能讓觀賞者透過介紹深入了解「佛羅倫斯」這個城市的文化與價值。

南華大學校長林聰明指出，此次展覽不只是攝影展，每一幅作品都有其故事與意義，將能讓觀賞者透過介紹深入了解「佛羅倫斯」這個城市的文化與價值，相當具有教育意義。展覽展出至12月27日，歡迎對義大利文化有興趣的民眾前往參觀，展開一趟佛羅倫斯文化的心靈之旅。