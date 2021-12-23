最具教育公益精神的【MiiShare101未來網紅大賽】，以「愛分享」作為核心理念，將參賽報名費全數支持「全阿美語河邊教室」教育公益計畫，善盡 CSR 企業社會責任與 ESG 永續發展精神。歷經兩個月的百人海選、60強及30強晉級賽，最強名單終於出爐。

網紅公益大賞&網紅公益音樂會，12月22日在華山文創產業園區Legacy舉辦，由三金主持人黃子佼與女力網紅CEO Lady Michelle蜜雪兒郡主聯手主持，公佈【MiiShare101未來網紅大賽】獲獎名單並進行頒獎，前三名分別由丁小鈺、謝沅、曹佩琪獲得，另選出兩位最佳魅力流量王，全聖評、蘇子朋，以及陳可芸、張立叡、黃靜音、董俊宏、黃小鹿、阮佳賢、Magrate瑪格、周永富、陳熙爰、游翔鈞、珍妮游、林庭旭、泱錡、青宏、胡宴嘉等15位品牌網紅大使。

「全阿美語河邊教室｣校長馬躍．比吼(左1)也親臨活動現場致贈感謝狀給主辦單位「亞洲網紅IP產業發展策進會」王欣儀理事長(左2)。(攝影/王雅芬)

為感謝【MiiShare101未來網紅大賽】對阿美族語復育計畫的努力，「全阿美語河邊教室｣校長馬躍．比吼也親臨活動現場頒發感謝狀給主辦單位「亞洲網紅IP產業發展策進會」，並由同時也是台北市市議員的王欣儀理事長代表受贈。馬躍表示語言是文化的根本，一種語言的流失也代表一種文化的消失，感謝也期待各界為阿美族語教育公益繼續努力。活動發起人Lady Michelle蜜雪兒郡主也邀請所有符合ESG GO精神的優質企業支持教育公益，明年MiiShare101未來網紅大賽將持續進行，分享好物、關懷弱勢的公益不能間斷。