義守大學第二屆國際文化大使選拔賽結果出爐，最大獎項「國際文化大使」男女組的冠軍，全由來自印尼的學生包辦。選拔過程參賽者必需連換三套服裝，從日常服裝、傳統服裝、到晚禮服，呈現截然不同的風格外，還得面對機智問答的關卡，展現臨場反應與內涵修養，兩位印尼籍的學生，以亮眼的表現，過關斬將奪下寶座。

國際學院國企系的泰國學生許炳愛Joy，以獨特的服飾及個人魅力，奪下三項服裝大獎。

本次贏得三項服裝大獎及國際文化大使女子組亞軍，來自「國際學院」國際企業經營學系的泰國學生許炳愛（Joy），在比賽中說出“學會不害怕失敗、接受失敗，就是贏家”，順利挺進前5強，她原本一上臺就會怯場，但透過這次比賽，成功的跨過那道檻，很謝謝學校舉辦比賽，打造高規格的舞臺，讓參賽者留下美好的回憶。另外，二度參賽的「智慧科技學院」資訊工程學系博士班印度生沙歐凡，他今年成功挑戰個人最佳成績，勇奪國際文化大使男子組亞軍。

義守大學第二屆國際文化大使選拔盛事，吸引全校關注，師生紛紛前來加油， 現場氣氛溫。

獲國際文化大使男子組冠軍的「觀光餐旅學院」廚藝學系賴重整（Javier）說，他第一次參加這樣的正式活動，一開始很沒信心，相當畏懼在舞台上說話，但每日練習，慢慢的培養自信心，並且在比賽過程中，與其他參賽者相互打氣加油，同儕的支持成為他發光發熱的力量。獲得國際文化大使女子組冠軍的餐旅管理學系張惠麗（Felice）表示，為了參加這比賽，她花了兩個月的時間準備，以沉穩的台風、深厚的學術素養獲得獎項肯定，評審表示她內外兼美、秀外慧中，實至名歸。

「國際文化義術節」是義守大學每一年的重頭大戲，來自各國家的學生，展現流利的外語能力，並且透過比賽來讓外界看自己國家的特色與精彩，義守大學把教室搬到舞台上，藉由比賽傳達文化交流的意義，讓不同國家的學生，甚至本國籍的學生，都能在校園中看見不一樣的國際視野。