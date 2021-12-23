適用108課綱的首次大學學科能力測驗111年1月21日至23日舉行，總計約11萬6仟餘人報考。

111 學年度學科能力測驗應考資訊查詢系統於 12 月 23 日(四)上午 9 時起開放，考生可至大考中心網站「學科能力測驗試務專區」查覽、列印，或以電話語音 02-23643677 查詢。本會對報名資料有填寫行動電話號碼之考生，亦會於同日以 0911-511-467 手機號碼主動發送簡訊通知應試號碼及網路查詢連結。

應考資訊內容含考生姓名、應試號碼、身分證號、考區、試場、報名科目、考試日程及 注意事項;大考中心也建議考生列印應考資訊，並於考試當日攜帶應試，以利查找試場，安心順利應考。

考生於查詢應考資訊後，務必確實核校資料，如發現姓名、身分證號、考試地區、報考科目等 4 項，有任一項與原報名資料不同者，請於 12 月 27 日(一)前提出更正，集體報名者由集體報名單位傳真「考生資料更正表」，個別報名者以電子郵件([email protected]) 或傳真 02-23661365 方式檢具身分證影本、更正項目及聯絡方式至本會，並以電話 02-23661416 轉 608 向大考中心確認收件。更正後之資料，將在 111 年 1 月 6 日(四)公告試場分配表同一天， 更新於大考中心網站「學科能力測驗試務專區」，考生可至網站查覽確認。

自 111 學年度起，身心障礙及重大傷病考生申請應考服務，無論申請哪一類項目，皆不寄發審查結果，考生於 12 月 23 日(四)開放應考資訊查詢當日，自行至大考中心網 站「學科能力測驗試務專區」之身心障礙及重大傷病考生應考服務網查覽或列印應考服務內容。

此外，因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫需求，大考中心各項防疫措施，最遲將於考前二週公告。