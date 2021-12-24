新北市攜手國際扶輪社推動偏鄉STEAM教育，日前在義方國小辦理偏鄉STEAM小聯盟學校學習成果發表會，共117位孩子參與STEAM教育趣味競賽，驗收學習成果。新北市劉和然副市長出席並與和平國小學生及扶輪社夥伴一起合作運用智慧積木創作。

扶助偏鄉小校是新北教育的重要政策，因國際扶輪社3482地區申請「STEAM全球獎助計畫」，集合臺日韓共23個扶輪社共襄盛舉。3年來挹助超過300萬，提供專業師資、師資培訓及教材課程。自108年起1校發展至今10校，讓師生一起學STEAM，接軌國際教育脈動。

扶助偏鄉小校是新北教育的重要政策，因國際扶輪社3482地區申請「STEAM全球獎助計畫」，集合臺日韓共23個扶輪社共襄盛舉。

新北市設立全國唯一「新北STEAM大聯盟總部」發展多元豐富課程，將Science（科學）、Technology（科技）、Engineering（工程）、Arts（藝術）和Mathematics（數學）五領域學習整合，透過跨域學習、團隊合作、創意發想和應用實作方式讓學生解決問題，化學科知識為素養能力，透過在不同情境解決問題，展現動手做、解決問題的能力及美感創意的想法，展現孩子的學習成果。

透過控制引導積木作出各式動作來實踐想法，是科技教學成功的範例。

平溪國小三年仁班劉浩宇表示，印象最深刻的課是設計陀螺，和同學比賽看誰的陀螺轉得最久，互相討論出轉更久方法，很喜歡這個課程。和平國小黃富聰教務主任表示，感謝扶輪社這幾年的幫助，讓學校的師生覺得「寫程式」這件事很有趣，透過控制引導積木作出各式動作來實踐想法，例如自動澆水器、溫感除濕裝置等，真是科技教學成功的範例。

未來將持續推動校校有STEAM課程，將知識整合在學生生活經驗中，給予孩子帶著走的能力。

教育局長張明文表示，新北自108年首創STEAM跨域輔導團，並規劃5年內培養500位STEAM種子教師，目前已培訓近300位教師，並運作17個教師STEAM專業社群進行跨域課程探究與設計。未來將持續推動校校有STEAM課程，將知識整合在學生生活經驗中，給予孩子帶著走的能力。