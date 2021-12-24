距離學測只剩20幾天，但華江高中卻有三位同學透過參加111學年度臺大希望入學、特殊選才，分別錄取臺灣大學國際企業學系、生化科技學系及昆蟲學系。三名同學在校期間努力不懈，憑藉對科學和生物的興趣並在全國科展取得優異的表現，終於開花結果。其中蔡同學，同時錄取臺灣大學、清華大學、陽明交通大學、中興大學，優異表現讓師長同感榮耀。

華江高中陳春梅校長表示：「學校地處萬華區，曾是新冠肺炎最嚴峻的地區，不管是線上視訊教學，亦或是實體上課，同學們仍能在課業上自我要求、積極進取，有如此亮眼的成績，實屬難能可貴。」

錄取昆蟲學系的蔡同學，寒暑假期間積極參加許多科學營隊及科普講座，每當壓力大時，便透過親近大自然紓壓，日常會觀察周遭生物，自然而然的培養出對昆蟲敏銳的觀察力。此外，在自然科探究與實作課堂上更是投入大量心力，和錄取生化科技學系的蕭同學，從實驗到成果發表，不斷充實自己的科學知識及口語表達能力，為科學知識素養，奠下良好基礎。

華江高中陳校長（中）與指導老師為三位搶先進入台灣大學的學生慶祝。（照片華江高中提供）

錄取生化科技學系的蕭同學，分享自小學自然課就發現自己對動手操作、實驗構想與設計特別感興趣。在課堂上偶然了解到科展能實踐自己對於自然科學興趣的實踐，便毫不猶豫加入科展團隊，在黃老師和蔡老師的指導下，以「孑孓與搖蚊幼蟲如何在水中呼吸及閉氣」之題獲得台北市賽特優。從一開始野外孑孓的採集觀察，帶回實驗室研究，逐步發現到它的特別分層、各種呼吸表徵以及最後孑孓特殊的呼吸機制。這一系列的觀察、研究及討論，讓蕭同學於全國科展，獲得優異成績，並進軍國際科展，目前已通過初審，對未來獲獎很有信心。慶幸自己勇敢堅持、目標明確，在華江高中完成最後一哩路，錄取了自己心目中夢想的大學殿堂。

另外李同學更是在家庭、課業、社團三方沉重的負擔之下，仍樂觀進取擔任班長、社團社長並利用課餘時間分擔家計，雖身處逆境仍力爭上游、用心學業，熱誠服務，終於嶄露頭角。

「做有興趣的事永遠不會累！」是喜歡昆蟲的蔡同學在最後想給自己和正在為學測衝刺的高三生的一句話。深信自己今日的小成就，是108課綱中所強調¬－透過素養能力的養成、做中學，方能成為一個帶著自己去遠方的終身學習者！