2021年5月起受到情勢嚴峻的本土疫情影響，重創台灣各個行業，尤其觀光業與餐飲業損失慘重。許多知名店家苦撐甚至結束營業，UNIX韓國第一美髮品牌旗下餐酒館旗艦店，因為店長Willson反應及時做出最佳對策，搭上外送熱潮、結合髮廊推出複合式餐酒館，提供多重服務，強勢創下業績高峰。

Unix & OMOS'髮廊餐酒館店長-Willson(圖/Unix & OMOS'髮廊餐酒館提供)

在餐廳內特別顯目，身高有一米九高的Willson，管理餐酒館大大小小事務，從硬體調整到整體營運都一手操辦；個性的穿搭與詼諧風趣的談話成了強烈對比，不只常把店裡的客人逗得合不攏嘴，還都為他而來；Willson秉持著「把每一位客人當作自己的好朋友對待」理念，不只成為店裡的靈魂人物，也與客人結交友好關係。

餐酒館內用餐區域。(圖/Unix & OMOS'髮廊餐酒館提供)

面對5月嚴重疫情，全國提升三級警戒配合中央疫情指揮中心防疫禁止餐飲內用，導致到店用餐消費人數銳減，附近店家紛紛拉下鐵門暫停營業，Willson靈機一動，搭配外送逆向操作；甚至對於相同外送平台的店家，做比價以及產品份量間的差異，在合理成本中做最合適的調整，到最後被客戶列為手中外送的口袋名單之一，靠外送就創下一個月45萬的業績！

Unix & OMOS'髮廊餐酒館外觀。(Unix & OMOS'髮廊餐酒館提供)

隨著疫情趨緩，中央逐步放寬防疫政策開放內用，Willson看準中午時間餐廳也能提供顧客用餐，調度人手將營業時間從午間11點延長至凌晨4點，主打20小時不間斷，Willson也透露年末有推出特別優惠，如果還沒想到跨年的聚會地點，那就來Unix & OMOS'髮廊餐酒館吧！