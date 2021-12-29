弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系，12月在弘光電競館舉辦「2021 LINDY盃英雄聯盟林帝菁英電競賽總決賽」，LINDY林帝、Bloody伍佰及Innergie台達電子，提供6,000元獎學金及豐富產品給3位經濟不利依然奮發向上的學生，勉勵他們未來除了能在自身專業努力學習之外，也透過電競遊戲作為休閒娛樂及心靈寄託，支持電競產業發展。

多媒體遊戲發展與應用系系主任黃建基表示，與林帝公司透過產學合作已經是第二年舉辦，在賽事企劃、美術、行銷、轉播及直播都由學生親自完成。除了呈現賽事精彩之外，期望培育更多電競產業人才。

賽事企劃、美術、行銷、轉播及直播都由學生親自完成，除了呈現賽事精彩之外，期望培育更多電競產業人才。

「電競比賽不是只有比賽，關心社會也很重要。」Bloody盧經理跟Innergie的王經理頒獎時指出，平時玩電競的學生或玩家，其中有部份經濟不寬裕，但是態度樂觀，藉由遊戲尋找心靈寄託和出口。藉由比賽，頒發獎學金給這些學生，希望他們能透過遊戲所得到的快樂感染給更多人，也藉此拋磚引玉動作，希望幫助更多人。

獲獎的三位同學分別是妝品系大四的學生方純妤、吳易蕙及餐旅系大二的學生戴妙璇。他們說，能獲得獎金及豐富獎品，非常感謝LINDY及所有贊助商的愛心，這次到場觀賽體驗到超棒臨場感，更深刻了解學校電競館的絕佳設備。

賽事企劃、美術、行銷、轉播及直播都由學生親自完成，除了呈現賽事精彩之外，期望培育更多電競產業人才。

這場賽事由擁有眾多粉絲的職業賽事熟面孔知名主播/賽評Multy及JR轉播，並擔任開場主持，臺中市運動局長李昱叡並親臨致詞勉勵，李局長表示，感謝弘光科大在全運會用心培訓選手並最終榮獲團體賽金牌，也重申市府對於電競產業的支持。五育高中邱勝濱校長致詞時，感謝弘光科大及所有廠商在電競方面的合作與協助，期望在產官學都能於中部合作取得領頭羊的角色，為台灣電競產業盡心盡力。

黃建基強調，弘光科大近兩年多來透過場域建置、課程規劃、系科轉型及電競團隊師資人才投入，已獲得社會大眾的認同及關注，多媒體遊戲發展與應用系透過與林帝公司合作，已連續兩年藉由賽事企劃及轉播，培育電競產業人才。