龍華科技大學於「AERC 2021亞洲機器人競技運動大賽」總決賽勇奪輪型機器人橫衝直撞－大專院校組前三名、無人機智能編程挑戰賽－高階組前三名、輪型機器人競速挑戰－大專院校組第二名及17項佳作，共計榮獲24獎項，成績優異。

由龍華科大電機工程系與台灣創新自造者學會共同舉辦的「AERC 2021亞洲機器人競技運動大賽」，期能促進各級學校重視創客創新精神及技能教學，提升機電整合知識及師生手腦並用實作水準，是國內目前最具規模機器人年度賽事之一。

本屆亞洲機器人競技大賽計365個隊伍、約2000人參加比賽，是最佳的技職教育實踐場域。

龍華科大電機系張明弘老師、葉明豐老師、蕭志龍老師、呂杰融老師、羅慶權老師及與資網系蔡華文老師、電子系陳詩豐主任、蘇景暉老師、張志標老師、馬原懷老師，聯手指導PBL「Project-Based Learning」智慧機器人專班及五專部學子參加總決賽氣勢如虹。

龍華科大學子在2021亞洲機器人競技大賽表現亮眼。

指導老師張明弘則表示，不畏疫情影響，今年參賽隊伍仍相當踴躍，比賽涵蓋競速挑戰、障礙挑戰、無人機智能編程挑戰賽等多種項目，很高興龍華團隊參賽選手在各參賽項目取得佳績，同時與各校師生彼此觀摩學習與交流，獲得許多寶貴經驗。

龍華科大校長葛自祥特別感謝電機系張明弘團隊第三年協辦亞洲機器人競賽，同時恭喜同學獲獎並感謝指導老師辛勞。他並表示，學校多年來致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育，強調讓學子從做中學，提升學子專業與實務能力，學校提供學生良好實習場所與設備，業界師資協同授課，以傳授實務經驗，精進學子專業領域，本次競賽獲獎正是龍華學子「學用合一」的最佳展現。