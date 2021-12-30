科技部工程司工業工程與管理學門專題計畫研究成果發表會，委由高科大工業工程與管理系以及資訊管理系合作共同主辦。12月在萬豪酒店舉行的發表會吸引超過230位專家學者參加，高科大也邀請二位企業界校友進行二場專題演講。

搭上這二年大量資金回流台灣帶動一波產能的提升，也進一步加速推動產業升級，產業界與學術界、官方的密切互動合作，將更能扣合彼此發展前進的方向與步調。圖為高科大校長楊慶煜受邀做開幕致詞。

高科大校長楊慶煜及科技部工程司長李志鵬皆受邀致詞，由於台灣正處於產業結構轉型的時期，需要同時抓住國際供應鏈的動態變化機會，近幾年的工業生產應用，都關係到台灣如何維持產業在全球的競爭力，因此產業界與學術界、官方的密切互動合作，將更能扣合彼此發展前進的方向與步調。

高科大企業校友鴻君科技董座鄭鴻君受邀發表專題演講。鄭鴻君是高科大工管系博士班畢業校友。

這二年大量資金回流台灣帶動一波產能的提升，也進一步加速推動產業升級，為此，高科大工管系主任楊富強、資管系主任蘇國瑋分別邀請高科大企業校友鴻君科技及富強鑫集團董座發表專題演講，從產業實際案例看見工業工程與管理學門在產業現場的機會。此外，高科大工管系另一位系友，不織布大廠南六企業董事長黃清山也霸氣贊助全場口罩、面膜、濕紙巾等實用精美伴手禮，展現出高科大校友在產業界的雄厚實力。

高科大企業校友富強鑫集團董座王伯壎受邀發表專題演講。王伯壎是高科大工管系博士班畢業校友。

成果發表會中圍繞工業工程與管理跨領域交流，包含工業工程六個子學門—生產系統與智慧製造、作業研究與決策科學、服務系統與科技管理、人因工程與設計、大數據分析與資訊系統、前膽議題與新興科技等專題，深入探討工業工程與管理跨領域的研究方向與產學趨勢。