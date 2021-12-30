凝聚華人電影未來新力量的2021年中國金雞百花電影節及第二屆金雞海峽兩岸暨港澳青年短片季推介，12月29日在廈門舉行。中國電影家協會副主席、第二屆短片季評審主席吳京導演，中國電影家協會分黨組副書記、秘書長閆少非，廈門市台港澳辦主任劉金柱，國台辦新聞局周強巡視員，澳門中聯辦宣文部副部長殷汝濤，澳門文化局文化創意產業促進廳廳長何鴻斌，等眾多嘉賓及十位獲獎導演連袂出席。

活動由中國電影家協會和廈門市電影局共同主辦，今年6月正式啟動徵集，並在首屆短片季的基礎之上，全面為賽制升級，徵集範圍由海峽兩岸擴大至港澳地區。“第二屆金雞海峽兩岸暨港澳青年短片季”，共收件610部短片，中國大陸作品476部，港澳臺地區及合拍作品134部（其中台灣96件）。作品類型多元、風格多樣，不僅有見解獨到的藝術創作，也有或青澀或成熟的類型作品，同時還不乏多元化的文化紀錄。

2021中國金雞百花電影節及第二屆金雞海峽兩岸暨港澳青年短片季推介，12月29日在廈門舉行。(照片金雞短片季主辦單位提供)

經過評審團初審之後，60位(大陸作品48部，港澳臺地區及合拍作品12部)青年影人帶著他們的作品脫穎而出，再由52名導演通過提交命題短片劇本作品，以獲取“2021金雞青年導演訓練營”的入營資格。金雞影展選片人王放評價這610部短片“得以一窺當下華語青年導演創作的橫截面，焦點多在家庭關係、童年經驗、青春記憶、愛與迷惘、社會議題中游走，能夠看得出青年導演們的勇於表達、敢於發聲的底色。”

2021中國金雞百花電影節及第二屆金雞海峽兩岸暨港澳青年短片季，推介儀式現場嘉賓如雲。(照片金雞短片季主辦單位提供)

評審主席吳京表示：“在本次評審過程中看到非常多元的青年導演短片，其中很多作品呈現出令人驚喜的成熟度，其中既有傳統影視院校的學生，也有從非專業領域殺入的年輕人，同時不只一部作品是在海峽兩岸和港澳內地的合作下完成的，當電影業處於疫情下的艱難時刻，在華語電影產業正一步步從大變強的歷史節點，我們能從這一個短片季的視窗，得窺華語電影未來的希望，是金雞電影節和廈門送給中國電影界的一個珍貴的禮物。”

因COVID-19疫情臺灣導演黃朝亮無法前往廈門，以視訊方式跟大陸學員連線分享創作心得畫面。(照片金雞短片季主辦單位提供)

“2021金雞青年導演訓練營首映禮”，同日在廈門寰映影城精彩上映。由於本屆的金雞青年導演訓練營首次開辦短片工作坊，並以“選擇”為限定主題，在經過訓練營嚴格選拔之後，陳楚儀、王傳琳、譚玉坤、李宗衡及張怡5位青年影人最終脫穎而出。期望通過中國電影金雞獎平臺聯動中國內地及港澳臺地區青年影人，為更多電影人才提供創作的平臺，促進青年創作者多元交流，並助推華語電影未來發展。