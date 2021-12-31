“2021金雞青年導演訓練營首映禮”，在廈門寰映影城上映。廈門市政協副主席薛祺安、中國電影家協會秘書長閆少非、青崧影業創始人、董事長，華影天下電影發行有限責任公司董事長葉甯及國內知名導演張弛、姚婷婷、董越、德格才讓等嘉賓皆出觀賞。

如果要評價一個電影節的深度與使命必定有很多標準，而，對本土電影工業和青年影人是否提供助力和平臺，是全球電影節通用的評量標準之一。金雞青年導演訓練營以助力青年導演成長、拓展視野，培育專業人才為目的。訓練營舉辦三屆以來，逐漸成為大陸青年導演短片集中展示以及交流成長的重要平臺之一。

“第二屆金雞海峽兩岸暨港澳青年短片季”共收穫610部短片，港澳臺地區及合拍作品134部。最終由60位青年影人帶著他們的作品脫穎而出，順利獲取“2021金雞青年導演訓練營”的入營資格。

值得一提的是，今年的金雞青年導演訓練營，以“選擇”為限定主題，並在五百、董越、姚婷婷、張弛、黃朝亮等專業電影人組成的監製導師團及專業製片團隊“一對一”的指導幫助下，完成各自的“選擇題”影片。

青年導演與監製導師帶著作品正式亮相，並與現場的觀眾進行交流。(照片金雞短片季主辦單位提供)

首映會上，5位青年導演與監製導師帶著作品正式亮相，並與現場的觀眾進行交流，分享自己的多元創造與獨特敘事以及如何在溝通中不斷突破短片創作的想像力。

“2021金雞青年導演訓練營首映禮”青年導演與監製導師與現場的觀眾進行交流。(照片金雞短片季主辦單位提供)

雖然因為COVID-19疫情影響，王傳琳及李宗衡兩位青年導演及五百、黃朝亮兩位監製導師不能到現場參與，但他們透過線上連線的方式與影迷在雲端分享電影創作的過程以及青年導演的成長過程。

金雞破曉、雛鷹展翅，活動中的晉級訓練營，只是青年電影人們振翅待飛的歷練開端，華人電影工業也將因愈來愈多的青年投入而生機勃勃。