為鼓勵青年自主規劃志願服務、壯遊探索、達人見習、創業見習、社區見習等多元體驗學習類型，透過國內外2或3年的自主學習，探索性向與興趣，找到人生方向，教育部青年發展署因此辦理「青年教育與就業儲蓄帳戶方案—青年體驗學習計畫」，111年度報名至111年3月16日止，歡迎高中職應屆畢業生至方案填報系統(https://young.cloud.ncnu.edu.tw/)線上報名。

「我是個三分鐘熱度的人，透過參加這個計畫測試自己，是不是真的想走廣告這條路。」參與109年度計畫的王若穎，因喜歡寫作，進而對廣告行業產生興趣，但一方面擔心僅是個人想像，一方面覺得申請大學應該要選自己真正想學習的科系，於是在高雄市明誠高中畢業後，先參與「青年體驗學習計畫」，期許自己藉由2年的探索過程，確立自己未來方向。

王若穎表示，過程中很享受自主學習的樂趣，持續尋找資源與機會，參與各式培訓與講座以及到大學旁聽廣告相關課程，讓自己像海綿一樣吸收知識，並培養表達與獨立思考的能力；並認為廣告人應接觸多元主題，以培養對社會的敏感度、增進文案發想能力，作品才能打動人心，因此投入許多服務工作。例如協助台南巴哈伊機構推廣社區青少年發展，擔任青少年的激勵者；此外，在高雄市鳳山社區大學辦理的「人•閱讀•城市小旅行」課程擔任在地文化導覽員。

「青年體驗學習計畫」協助青年開拓視野、探索自我及發展未來生涯志向，鼓勵擁有夢想的青年勇於實踐，一步步朝向理想圖像邁進。

有一次王若穎和長榮大學永續發展國際學士學程的國際學生，一同參加台南市野鳥學會舉辦的賞鳥活動，感受到來自東非坦尚尼亞和蒲隆地的學生對環境的關注和熱愛。王若穎說，「服務的意義，除了提升能力，更讓我關心周遭的人事物，觀察社會需要什麼、我能夠做出什麼改變？透過體驗學習，讓我有機會為自己而學，也更確定未來學習廣告專業。」

在申請見習的過程，王若穎感受到英文的重要性，除了既有學習外，也積極進修英語檢定，為赴以色列巴哈伊世界中心作準備，讓觸角伸向國際，這是她第一次處理關於出國的事宜，並順利於110年10月抵達以色列後，開始在中心學習花園維護整潔，後續將見習社區服務相關事務。王若穎表示，「我們一生當中有很多選擇，要無所畏懼，勇敢選擇你的未來！」

「青年體驗學習計畫」協助青年開拓視野、探索自我及發展未來生涯志向，鼓勵擁有夢想的青年勇於實踐，一步步朝向理想圖像邁進。計畫參與學長姐故事，可瀏覽「選擇，走自己的路」影片(https://youtu.be/lMr8ahPb4PA)；計畫相關資訊可瀏覽懶人包(https://youtu.be/gT7j_-DfRD0)、青年署官網(https://www.yda.gov.tw/)或壯遊體驗學習網(https://youthtravel.tw/)。