3個孩子的媽，離開學校35年，為了圓夢想，去年重回校園成為「弘光科技大學化妝品應用系二專部學生」的林卉芝，由於家庭、課業無法同時負荷一度暫停學業，在導師鼓勵下又繼續念書，並一連參加好幾場比賽，在OMC世界盃比賽中的國際飄霧眉項目得到亞軍，她興奮地說：「我終於圓夢了，也想告訴年輕人，我做的到你們也可以！」

林卉芝說，高工原本念建築科，因為自己愛美，想要跨足美的領域，打算就讀妝品系，事先比較過很多學校，發現弘光老師技術很好，重新踏入校園之後，非常享受當學生的樂趣。不料，家中長輩跌倒，她忙於照顧導致家庭、功課無法兼顧，不得已休學，擔任導師同時也是紋繡指導老師的妝品系副教授施珮緹鼓勵要她不要放棄，休學短短一個禮拜又重返學校。

林卉芝已逾50歲，是施珮緹老師最年長的學生，表現完全不輸年輕人，非常努力認真。

施珮緹表示，林卉芝已逾50歲，是班上最年長的學生，表現完全不輸年輕人，非常努力認真，先參加OMC世界盃紋繡國手選拔摘銀，兩個月前再參加2021亞洲盃時尚造型創意競賽，在半永久化妝眉藝組、眉型素描設計圖組奪雙料冠軍，上週OMC世界盃比賽，更打敗眾多國際好手，在紋繡眉項目摘銀，直播典禮國旗飆揚國際，讓全世界看見台灣。

林卉芝自嘲說，自己是一個「問題寶寶」，尤其起步晚，13年前考上美容丙級證照後便在原地打轉，因此，課堂上不斷發問，這在學習上很重要，千萬不要裝懂，同時抱持著今日事今日畢的學習心態，與回家後一定複習，因此感受到自己的進步，並在老師鼓勵下報名參加比賽。

「學習這條路很辛苦，我不想要浪費時間，就是努力。」林卉芝說，這一年多來她都是最早到課堂，幾乎沒有請假，家人、女兒都非常支持，卻不免擔心她太累身體受不了，但她很堅持把基本功練好，每天花10多個小時練習，技術慢慢的越來越純熟，比賽前更閉關練習，方能讓她在幾場賽事拿下好成績。

林卉芝參加OMC世界盃國際飄霧眉項目比賽，並記錯公布名次的時間，後來經過好友、老師告知，才得知獲得亞軍，當下腦筋一片空白，內心很激動，林卉芝也表示未來在美容這個領域，一定會不斷學習，繼續朝著擔任老師、評審的路邁進。