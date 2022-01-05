為了培養青年學生領導知能訓練，新北市辦理6場次新世代青年分區論壇，強化高中職學生自治會以及學校重要社團幹部能力。透過研習講座、小組討論、提案分享等多元方式，積極培養學生幹部贏得未來的關鍵能力，讓青年成為新北未來重要人才。

教育局表示，系列培力由教育局與青年共創發展協會合作辦理，邀請許多當紅藝人網紅、青創產業、青年志工夥伴擔任小隊輔與工作人員，超過700位新北高中職學生參與，期待新北高中職青年發揮創意，正向帶領下個新世代。

三民高中場次以「新媒體及新科技」為主，論壇中更邀請明星藝人與網紅直接和同學面對面交流。

三民高中場次以「新媒體及新科技」為主，論壇中更邀請明星藝人與網紅直接和同學面對面交流，分享親身經驗。知名演員程予希指出，不要覺得興趣會是人生中的阻礙，因為你不知道何時，興趣會成為你的機會。

抱持疑問去思考問題也是一門學問，最重要的是團隊能一起解決問題，實踐想法。

三民高中楊玉姍同學表示參加論壇體驗了以前從來沒有經歷過的課程，即使畢業之後一定還是很難忘，真的收穫非常多。仔細想想，其實很多事真的沒有我們想像的那麼困難或者複雜，最重要的是願不願意去實踐。光仁高中林宣妤同學也分享，原來抱持疑問去思考問題也是一門學問，最重要的是團隊能一起解決問題，實踐想法。

「新創藝及新媒體」讓學生盡情體驗元宇宙虛擬情境及AI體驗等，提早接觸未來科技趨勢。

新店高中場次著重「新創藝及新媒體」，現場共打造15個主題館，內容涵蓋新媒體策展、新創品牌展覽、元宇宙(AR/VR)體驗、AI人工智慧體驗等，其中讓學生盡情體驗元宇宙虛擬情境及AI體驗等，提早接觸未來科技趨勢。

系列活動用創意點燃青年成長的火苗，分區論壇後續將持續規劃回流育成計畫，預計111年6月辦理全市2022新世代青年城市論壇，培育新北高中職學生更具「五新」領導力。

教育局長張明文表示，系列活動用創意點燃青年成長的火苗，分區論壇後續將持續規劃回流育成計畫，預計111年6月辦理全市2022新世代青年城市論壇，匯集學生的熱情創意與理念，培育新北高中職學生更具新創藝、新媒體、新媒體、新科技及新教育等「五新」領導力。