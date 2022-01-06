台灣國際公共關係協會1/6日受世新大學邀請，二十多位企業會員前往佔地470坪，斥資2億元引進美國好萊塢新創電影特效，最新智能攝影技術的「智能攝製基地」進行參訪。

這是目前台北市區內最大的智能攝製基地，世新也是唯一引進3D虛實同步攝影棚的大學，場館運用2200塊LED面板，拼接出270度帶天頂的環幕虛擬實景螢幕牆。世新大學全媒體中心陳學聖主任表示：除了課堂上供世新大學師生使用，也開放產學合作交流，期望在擬真的智能攝製領域中一起教學相長，培育更多這個領域的人才。

TIPRA會員在「智能攝製基地」沈浸虛實交錯場景的擬真感。（攝影王雅芬）

智能攝製具備即時影像追蹤攝影設備，顛覆以往傳統的綠幕虛擬棚，一切都要依賴後製的製作模式，新設備可以即時調整光源、色彩、影像反射等讓環境仿若真實世界，演員更可以在擬真的場景中進行沉浸式表演，大幅縮短影視製作流程與時間，有助於導演或演員創作出更好的作品。

世新大學邱子杭老師為TIPRA會員解說「智能攝製基地」的亮點。（攝影王雅芬）

TIPRA會員在「智能攝製基地」沈浸不同場景的擬真感，認為這項國際先進技術的引進，有助於台灣影視產業的發展用升級，不只是簡單改變了拍攝的技巧而已，兼具啟發創意與創收。

世新大學「智能攝製基地」現場實景。（攝影王雅芬）