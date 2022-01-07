臺南大學自95年起與聯華電子科技文教基金會合作「臺南市弱勢家庭兒童課輔計畫」，結合校內外相關教育資源，幫助弱勢家庭學童，強化學習興趣，提升學童學習成效及多元能力，16年來攜手教育公益服務，已有超過四千名學童受惠。

南大聯電課輔中心110學年度第一學期由14位課輔教師與106位志工，扶助幼兒園至國中共計112位學童，採小班制進行教學、課輔與主題情境式學習。另有69位課前志工，在上課前提供點心、作業伴寫，及帶領幼童讀繪本唱跳等課前活動，還有教育好聯想及教育好播客遠距志工48位、服務學習志工16位與寒假生活英語營隊志工9位，讓學童不受疫情及假期影響，學習與陪伴不中斷。

南大聯電課輔中心結合高教深耕計畫、大學社會責任實踐計畫(USR)、師資培育精進與精緻計畫及臺灣教育大學系統偏鄉課輔計畫等，號召147位教育專業任務型志工，與臺南市9行政區12所小學合作。

為擴大服務範圍，南大聯電課輔中心結合高教深耕計畫、大學社會責任實踐計畫(USR)、師資培育精進與精緻計畫及臺灣教育大學系統偏鄉課輔計畫等，號召147位教育專業任務型志工，與臺南市9行政區12所小學合作，進行城鄉課輔、學習扶助、支援辦理學校活動及特色學校參訪等，落實教育公益服務。

南大聯電課輔中心特於1月5日辦理課輔年終感謝宴，現場近百位校內外課輔夥伴共襄盛舉。南大黃宗顯校長表示，感謝聯華電子科技文教基金會16年來的支持，跨界合作共同播撒希望種子，期盼未來能持續合作以教育服務在地、回饋社會；課輔計畫主持人師資培育中心黃印良主任表示，將繼續以南大優良的師資培育精神，造就更多優質且具教育熱忱的良師。