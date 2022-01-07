富邦金控董事長蔡明興獲臺北醫學大學頒發名譽醫學博士學位。蔡明興帶領富邦金控併購成長，邁向永續經營，對於金融產業發展貢獻有目共睹。然而，他從1990年起亦大力支持台灣生醫產業發展，為台灣生技醫療產業發展的重要幕後推手。

臺北醫學大學校長林建煌指出，蔡明興董事長是一位具前瞻與創新思維的領導人，更是一位傑出成功的國際級企業家。近年台灣生醫產業也蓬勃發展，但蔡明興董事長與富邦集團，20年前就開始支持台灣生醫產業。隨著大健康時代來臨，再生醫療、精準醫療、數位醫療備受關注，而這也正是北醫目前積極發展的重要領域，期待未來能與富邦集團有更深入的合作，共同為台灣的精準健康產業開創新的局面。

近年台灣生醫產業也蓬勃發展，但蔡明興董事長與富邦集團，20年前就開始支持台灣生醫產業。

北醫董事長張文昌表示，富邦金控在蔡明興董事長的領導下，服務版圖橫跨壽險、銀行、產險、證券與投信，是國內倍受肯定的金融集團，也是台灣金融控股的龍頭之一。其秉持著社會共好的精神，致力於弱勢族群的關懷，長期支持文化、藝術及運動發展，關注社會公益，並且鼓勵創新創業，影響力深入社會各個角落。他的卓越領導、經營管理，為他個人及富邦金控贏得無數肯定與榮耀。

富邦集團秉持著社會共好的精神，致力於弱勢族群的關懷，長期支持文化、藝術及運動發展，關注社會公益，並且鼓勵創新創業，影響力深入社會各個角落。

蔡明興表示，北醫成立逾60年，以「培育具人文關懷、創新能力及國際觀的生醫人才」為教育目標，培育超過4.5萬名畢業校友，分佈世界各地，服務社會，造福人群。英國泰晤士高等教育（Times Higher Education, THE）2021年9月公布的世界大學排行榜，臺北醫學大學由去年的301-350名，進步到今年的201-250名，大幅躍升近百名，於國內大學校院中排名第2，表現亮眼。本次獲頒臺北醫學大學名譽醫學博士是至為崇高的榮耀，這份榮譽代表的是更堅定的責任與承諾。更期盼之後能與臺北醫學大學有更多互動交流，結合企業與學校的力量，相輔相成，貢獻社會。

此外，蔡蔡明興於2011年曾獲頒 CNBC「亞洲最佳企業領袖」（Asia Business Leaders Awards，ABLA）第十屆「亞洲最佳創新領袖獎」(Asia Innovator Award)，2016年獲《哈佛商業評論》評選為2016「台灣CEO 50強」，2017至2019年並已連續三年獲頒《亞洲公司治理》亞洲企業領袖成就獎，2021年四度獲頒《亞洲公司治理(Corporate Governance Asia)》「亞洲企業領袖成就獎」。7日舉行的頒授儀式，蔡明興董事長夫人富邦藝術基金會執行長蔡翁美慧亦陪同接受頒授，共享榮耀。