111學年度大學學測1月21~23日舉行，臺南二考區由國立臺南大學承辦，考場設在國立後壁高中， 20日(週四)下午2時至4時統一開放查看試場，供考生查看試場位置，但不得進入教室查看座位。

為落實防疫工作，後壁高中校門口會設置量溫檢測站，每日上午7:30起開放入場，入場時考生須出示入場識別證及應試有效證件，應試有效證件分別為國民身分證、有照片健保卡、駕照、居留證、護照、或中華民國身心障礙證明正本。而無照片健保卡、學生證或臺南市市民卡則屬無效證件，請考生務必先行檢查確認。考生進入試場後，除查驗身分核對面貌時可暫時脫下或拉下口罩至可辨識面貌外，應全程佩戴口罩，入場後直接進試場內休息，考試期間禁止家長陪考。

此次學測台南二考區將有1,021名考生應試，設置29個試場，准考證號碼為10262001~10264813。1月21日(星期五)進行數學A、自然等2科；1月22日(星期六)考試科目為英文、國綜、國寫等3科；1月23日(星期日)考試科目為數學B、社會等2科。各節考試開始前5分鐘打預備鈴，鈴響時考生即可進入試場，但考生進入試場後至考試開始鈴響前，不得翻閱試題本或作答。

此外，行動電話或任何行動裝置須「完全關機」並置於臨時置物區，祝福所有考生，考試順利，金榜題名。