新北市自111學年度起將本土語言能力認證加入教甄加分機制中，希望藉此推動本土語言教育，充實本土語言師資。凡具備本土語言能力認證達中高級以上者最多可加至2分。考慮國小普通科教師不分科且多有帶班需求，於國小普通科考生初試應試科目中加考國文、英文、數學三個科目。

教育局長張明文表示，為網羅不同專才的優秀教師至新北市任教，近年來國小教師甄選增設多元的加分機制。除報考特殊教育科、幼教科、學前特教科及專任輔導教師等類別以外的考生，具備學科知能評量達精熟級之證明書者，1科達精熟級，初試加2分，最多可加4分。報考英語科及雙語組以外之考生，英語能力符合相當於CEF語言參考架構B2級者，初試加2分。

新北111教甄將國、英、數納入初試應考科目中，考試時長維持90分鐘。(新北市教育局提供)

為吸引本土語言專業師資，更首次納入本土語言加分機制，除報考學前特教科、特殊教育科及專任輔導教師以外之考生，具備本土語（閩語、客語或原住民語，項目計有3項）中高級以上語言能力認證者，1項達中高級以上認證，初試原始成績加1分，最多可以加2分。

以往國小普通科考生應考科目為教育專業測驗，主要以教育理論、教育政策、教育心理學、教育哲學、學生輔導等內容為主。自111年度起，國小普通科考生初試應考科目改為「基礎與教育專業測驗」，除原有教育專業測驗題目之外，增加國語、英語及數學試題，應試時間仍維持90分鐘，期待藉由應試題目之調整，能夠錄取更符應國小教學實務現場需求的優秀教師。

教育局表示，國小教師甄選普通科加考國語、英語與數學，以及本土語加分條件，將會詳列於111年度新北市國小正式教師甄選簡章，簡章預計於111年4月公告於新北市教師聯合甄選報名系統（http://career.ntpc.edu.tw），屆時考生可自行下載參閱，歡迎有志於新北市服務的優秀教師踴躍報考。