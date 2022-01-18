新年換新裝，漢程客運配合全球減碳趨勢，致力推廣綠能環保的智慧運輸服務。期望透過車身塗裝以及內裝翻新，凸顯環保議題。特委託高雄科技大學文創系，由翟治平教授帶領5名大四學生合力投入規劃設計，為電動巴士內外換新裝，以宛如星際大戰電流流竄的場景，強力凸顯電動車的意象，彷彿將巴士化身為行走的一顆大電池，異視界的全新體驗，電池彩繪車於今日(1/18)在高科大建工校區正式亮相，驚豔四座。

車內融入星際大戰電流意象，異視界的全新體驗。（圖／高科大提供）

漢程客運韓洪開總經理表示，推估全球2025年將會有超過百萬輛電動巴士，在推廣大眾運輸、節能減排的趨勢下，電動公車的普及也成為勢不可擋的一大趨勢。因此，公司規劃在114年時間內逐步建置電動車隊，預計達到103輛的規模，全力響應高雄城市的轉型。

電池彩繪車在1月18日於高科大建工校區正式亮相。（圖／高科大提供）

此外，在COVID-19疫情肆虐下，搭乘公車如何確保自身安全，也成為公車經營的一大挑戰，高科大文創系以及漢程客運也在這方面下足功夫，讓車上防疫衛生也自然融入車室空間的配置，與時俱進助防疫與環保啟程 。