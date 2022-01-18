醒吾科技大學行銷、企管、商設三系學生合組跨領域團隊，參加「第六屆全國大專院校B2B 跨境電商競賽」，勇奪資深組第一名，並在單項競賽中獲得刊登獎第一名、點擊獎第三名、上架獎第五名及訂單獎與成果報告獎佳作，優異戰績讓企業心儀，現場力邀加入。

由台北市進出口商業同業公會、中華國際經貿研究學會、嘉業資訊、以及荷蘭商聯邦快遞公司所舉辦的「輔導廠商拓展外銷--第六屆全國大專院校B2B跨境電商競賽」，2017年起選定全球最大的 B2B 跨境電商企業阿里巴巴國際站作為合作廠商，今年參賽學校數量為歷年最多，共計有32所公私立大學院校、67支隊伍參賽。

全國B2B跨境電商賽比賽時，醒吾科大「不贏怎麼隊」成員莊予薰(左起)、邱怡玲、蔡盧啟鵬、李易珊、李珮綺及劉巧唯，透過大螢幕簡報解說團隊經營運作模式。

醒吾科大參賽隊伍取名「不贏怎麼隊」，歷經兩個月的電商推廣行銷競賽，搭配參賽廠商森一實業有限公司一同闖入決賽，並於15日在輔仁大學所舉辦的決賽中，擊敗強敵中興大學、實踐大學、輔仁大學及致理科大等參賽隊伍，一舉奪下資深組第一名的頭銜，並囊括其他單項競賽的優勝獎項。

醒吾科大商管學院李國豪院長表示，醒吾是以商管起家的科技大學，商管學院擁有許多實務與理論兼具的優秀教師，因應近年來網路電商的興起，已將全院課程核心鎖定在電子商務相關應用領域中，持續擴大與各電商產業產學接軌。這次參賽同學將獲頒參賽證明，並參加電商熱門職缺媒合，提前做好職涯銜接準備。這次在競爭激烈的全國大專院校B2B跨境電商競賽中拿下最優異成績，許多廠商就直接在現場邀醒吾學生加入。

全國B2B跨境電商賽團隊默契十分重要，比賽時醒吾科大「不贏怎麼隊」指導老師李永翔(左起)、成員蔡盧啟鵬、李珮綺及李易珊，仔細觀摩他校簡報情形。

參賽團隊的隊長行銷系三年級蔡盧啟鵬同學表示，本次成員的組成來自於商管學院行銷系、企管系與設計學院商設系的優秀同學，在專長互補與跨領域合作的前提下，雖然一開始遇到許多團隊磨合的困難，經過溝通協調大家開放心胸、互助合作努力下，最終培訓出一支默契十足的堅強隊伍。

企管系李珮綺與商設系張煖煖同學賽後難掩興奮的說：「非常感謝媒合廠商森一實業公司的大力支援，才能讓醒吾科技大學團隊創造出如此佳績，所有參賽學生們均認為這是一次課堂理論與實務實踐的最佳體驗，對未來的職涯發展有絕對的啟發與助益。」

團隊指導老師李永翔老師表示，跨境電商這樣新興的商業模式，未來必將成為台灣所有外銷廠商應該持續關注的焦點，醒吾科大將持續的培育更多的電商菁英、培養出新一代電商人才，協助企業透過數位化外貿站上世界舞台。